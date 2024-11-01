Homepage » Actual

Premierul Bolojan, întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din energie. A cerut măsuri pentru creșterea eficienței

| 19 feb, 19:46

 

Prim-ministrul Ilie Bolojan a discutat joi, la Palatul Victoria, cu o delegație a sindicatelor din domeniul energiei cu privire la problemele semnalate de angajați și soluțiile pentru rezolvarea acestora.

 

 

 

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a arătat că ''solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare''.
''Un Memorandum care să clarifice toate aspectele urmează să fie discutat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare'', se arată în comunicat.
La întâlnire au participat, alături de prim-ministru, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
De asemenea, a participat președintele directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.
Din partea sindicatelor au participat președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, vicepreședinții Federației Naționale Mine Energie Cristian Rădaru și Ionescu Gelă, precum și președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mândrescu.
Minerii și energeticienii membri ai sindicatelor asociate Federației Naționale Mine Energie au organizat joi un miting de protest în fața Guvernului, ca urmare a problemelor cu care se confruntă.
Potrivit unui comunicat al Federației, printre motivele mitingului de protest se numără încălcarea contractelor individuale de muncă ale salariaților din Societatea Complexul Energetic Oltenia SA prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă (care se acordă salariaților ce lucrează în condiții grele, periculoase, vătămătoare.
De asemenea, aceștia acuză lipsa protecției sociale pentru 2.000 de salariați cu CIM (contract individual de muncă) pe perioadă determinată din Societatea Complexul Energetic Oltenia.
O altă problemă menționată de sindicaliști vizează modificarea Ordonanței de urgență nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare și de închidere a minelor în perioada 2019-2032, respectiv stabilirea perioadei de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru personalul afectat de închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

nicusor

Nicușor Dan: România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale

20 feb, 20:17
Citeşte mai departe
eugen tomac

Eugen Tomac: Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România

20 feb, 20:24
Citeşte mai departe
rogobete

Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice

20 feb, 20:22
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Radu Miruță
MApN: Radu Miruță a discutat cu ambasadorul Norvegiei în România despre oportunități de cooperare industrială și tehnologică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
FOTO Fata lui Ilie Năstase este pregătită să dea lovitura în afaceri. A anunțat în ce își va investi banii
h
Elena Udrea, blocată în Corbeanca! Imaginea făcută publică de fosta 'Blondă de la Cotroceni'
h
Vicepremier USR și ministru al Apărării, Radu Miruţă vrea să 'fure' primarii PSD: Cu ce a vrut să îi momească și cum a fost prins
economica.net
feminis.ro
h
Americancele Hilary Knight şi Britanny Bowe s-au logodit. Ele şi-au început relaţia la JO din 2022
h
Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani
h
Fratele regelui Charles al III-lea, Andrew Mountbatten-Windsor, arestat cu privire la conduită ilegală într-o funcţie publică
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ