Premierul Bolojan, întâlnire cu reprezentanții sindicatelor din energie. A cerut măsuri pentru creșterea eficienței

Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul a arătat că ''solicitările de derogare de la prevederile aprobate anul trecut pentru toate companiile de stat pot fi acceptate numai în cazul celor care adoptă măsuri pentru creșterea eficienței și reducerea ajutoarelor de stat cerute ministerelor tutelare''.

''Un Memorandum care să clarifice toate aspectele urmează să fie discutat în ședința de Guvern de săptămâna viitoare'', se arată în comunicat.

La întâlnire au participat, alături de prim-ministru, din partea Guvernului, vicepremierul Marian Neacșu și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

De asemenea, a participat președintele directoratului Societății Complexul Energetic Oltenia S.A., Dan Plaveti.

Din partea sindicatelor au participat președintele Federației Naționale Mine Energie, Dumitru Pîrvulescu, vicepreședinții Federației Naționale Mine Energie Cristian Rădaru și Ionescu Gelă, precum și președintele Sindicatului Energia Rovinari, Constantin Mândrescu.

Minerii și energeticienii membri ai sindicatelor asociate Federației Naționale Mine Energie au organizat joi un miting de protest în fața Guvernului, ca urmare a problemelor cu care se confruntă.

Potrivit unui comunicat al Federației, printre motivele mitingului de protest se numără încălcarea contractelor individuale de muncă ale salariaților din Societatea Complexul Energetic Oltenia SA prin neacordarea voucherelor de vacanță și a tichetelor de masă (care se acordă salariaților ce lucrează în condiții grele, periculoase, vătămătoare.

De asemenea, aceștia acuză lipsa protecției sociale pentru 2.000 de salariați cu CIM (contract individual de muncă) pe perioadă determinată din Societatea Complexul Energetic Oltenia.

O altă problemă menționată de sindicaliști vizează modificarea Ordonanței de urgență nr. 69/2019 pentru aplicarea unor măsuri de protecție socială acordate persoanelor disponibilizate prin concedieri colective ca urmare a aplicării programului de decarbonare și de închidere a minelor în perioada 2019-2032, respectiv stabilirea perioadei de acordare a venitului de completare de până la 48 de luni pentru personalul afectat de închiderea capacităților energetice pe bază de cărbune.