Premierul Dăncilă: Guvernul va aproba majorarea cu 9% a salariului minin pe economie de la 1 ianuarie

Salariul minim brut ar urma să crească de la 1.900 lei la 2.080, de la 1 ianuarie, ceea ce reprezintă o majorare de 9,47%. Pentru cei cu studii superioare, cu vechime de cel puțin un an, se stabilește un salariu minim de 2.350 lei lunar, ceea ce reprezintă o creștere de 23,6% față de decembrie 2018. ”Salariile vor continua să crească potrivit legii. Construcția bugetului pe anul viitor are prevăzută această majorarea. Salariile și pensiile nu vor fi înghețate, ci vor crește. Au apărut în spațiul public informații care ar putea crea confuzie și îngrijorare. Am vrut să pun capăt acestor speculații nefondate”, a spus Dăncilă, la începutul ședinței de guvern.

Guvernul a renunță la majorarea salariului minim brut lunar pentru românii cu o vechime în muncă de minimum 15 ani, așa cum era prevăzut în proiectul inițial.

„Printr-o decizie pe care o adoptăm astăzi, continuăm o măsură care a contribuit la dezvoltarea turismului românesc. Vom acorda voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei angajaților din sistemul public și în următorii doi ani”, a mai spus Viorica Dăncilă.

