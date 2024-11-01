Premierul desemnat, Eugen Tomac, a discutat la Palatul Victoria cu premierul interimar Ilie Bolojan

Tot vineri, decretul prin care președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat pe Eugen Tomac candidat pentru funcția de prim-ministru a fost publicat în Monitorul Oficial.

''Se desemnează domnul Eugen Tomac în calitate de candidat la funcția de prim-ministru pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului și listei noului Guvern, potrivit art. 103 din Constituția României, republicată'', se arată în documentul semnat de președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.