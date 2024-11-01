Preşedintele USR: Mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării

”O să facem nominalizarea noastră în perioada imediat următoare. Eu mă aştept ca anul acesta să avem un nou ministru al Apărării şi vom anunţa numele atunci când l-am nominalizat. Bineînţeles că mă voi consulta şi cu domnul preşedinte, aşa cum am făcut şi data trecută şi da, cred în continuare că un minister greu, cu greutate, cu importanţă naţională, internaţională, trebuie condus de oameni politici, nu de tehnocraţi fără greutate politică”, a afirmat preşedintele USR, luni, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă Dacian Cioloş este o variană pentru postul de ministru al Apărării, Fritz a răspuns: ”Nu comentez asupra unor speculaţii de nume”.

Ionuţ Moşteanu şi-a anunţat demisia din funcţia de ministru al Apărării, la sfârşitul lunii noiembrie, pe fondul scandalului provocat de infomaţiile contradictorii din CV-ul său.

Până la desemnarea unui nou ministru, postul a fost preluat interimar de Radu Miruţă, ministrul Economiei.