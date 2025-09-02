Homepage » Actual

Pricopie (SNSPA): Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor

| 08 sep, 17:57

Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, solicită responsabilitate și atenție față de elevi, în contextul protestelor cadrelor didactice care au afectat festivitățile de începere a noului an școlar.

 

'Astăzi, aproape trei milioane de copii ar fi trebuit să înceapă școala, dar multe curți au rămas goale, iar festivitățile de deschidere nu au avut loc. Această situație ridică o întrebare dureroasă: ce este mai important, dreptul la o remunerație și condiții de muncă decente sau datoria de a fi alături de elevi în prima zi de școală? Prima zi nu este o formalitate, ci un moment cu încărcătură emoțională și socială, care marchează începutul unui an întreg și întărește legătura dintre școală și comunitate', declară Pricopie, într-un comunicat de presă transmis luni.
Pricopie spune că înțelege, ca fost ministru al Educației, revendicările cadrelor didactice, dar consideră că acestea nu trebuie să se realizeze în detrimentul elevilor, care sunt cei mai vulnerabili și care nu au nicio vină în acest conflict.
'Dialogul și negocierile trebuie să continue, dar protestele nu trebuie să îi lovească pe copii. Ministerul Educației are obligația de a construi un plan credibil pentru investiția în profesia didactică, iar sindicatele, conștiente de dificultatea momentului, sunt chemate să manifeste solidaritate cu întreaga societate și să contribuie la găsirea unor soluții echilibrate. Școala nu este nici a politicienilor, nici a sindicatelor - este a elevilor, a copiilor noștri. De aceea, avem datoria să găsim soluții care să facă din educația lor o bucurie, nu un conflict permanent. Îi cunosc pe liderii de sindicat și îi cunosc și pe liderii politici ai coaliției de guvernare. Toți sunt oameni serioși, responsabili. Sunt convins că, dacă ar vorbi mai mult unii cu alții - și, mai ales, dacă s-ar asculta unii pe alții cu adevărat - ar găsi foarte repede formule decente pentru a merge mai departe împreună, nu separat', adaugă rectorul SNSPA.
În final, el le cere sindicatelor și guvernanților înțelepciunea de a construi împreună. 'Celor care cred că pot câștiga vizibilitate politică - cu 'bățul' prin gardul școlii - chiar în această zi atât de specială le doresc să descopere că în politica educației nu este loc pentru exerciții de vanitate, ci pentru responsabilitatea față de viitorul copiilor noștri', mai spue Remus Pricopie.
Mii de cadre didactice din toată țara au decis luni să boicoteze festivitățile la începutul anului, în semn de protest față prevederile primului pachet fiscal referitoare la sistemul educațional, în special creșterea normei didactice cu două ore.
În Capitală, profesorii au protestat în fața sediului Guvernului din Piața Victoriei, după care au plecat, după ora 12,00, în marș spre Palatul Cotroceni, traversând Podul Basarab.

 

