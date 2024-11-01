PSD îi cere premierului să nu mai tergiverseze deciziile menite să combată efectele negative din piața de carburanți

'PSD îi cere prim-ministrului să nu mai tergiverseze deciziile menite să combată efectele negative din piața de carburanți. PSD îi solicită prim-ministrului Ilie Bolojan să analizeze și să ia urgent o decizie în privința propunerilor miniștrilor PSD de la Energie și Agricultură pentru combaterea creșterii accelerate a prețurilor la combustibili, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. PSD subliniază că cei doi miniștri au formulat soluții, imediat după declanșarea crizei globale a țițeiului, însă acestea au rămas blocate pe circuitul guvernamental din cauza indeciziei lui Ilie Bolojan. Este un nou blocaj nejustificat, care îi afectează pe români și toată economia', se arată într-un comunicat de presă remis AGERPRES de PSD.

Social-democrații adaugă că peste tot în lume guvernele au inițiat măsuri ferme și acționează pentru a-și proteja cetățenii și firmele în urma șocului produs pe piața internațională a țițeiului și a altor produse derivate.

'În acest context al schimbărilor majore și rapide care se produc la nivel global, lipsa unei decizii nu mai reflectă calcul atent sau cumpătare, ci o incapacitate gravă de a reacționa pentru prevenirea unor riscuri ce pot afecta populația și economia națională. România nu își mai permite astfel de blocaje! Fiecare zi de întârziere în formularea unei decizii guvernamentale în această chestiune amplifică îngrijorările și incertitudinile din societate și economie. România are nevoie de un Guvern responsabil, care să fie capabil să reacționeze rapid și hotărât pentru preîntâmpinarea crizelor de la pe plan internațional', se mai arată în comunicat.