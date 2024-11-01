Homepage » Actual

PSD: Miniștrii social-democrați vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de Bolojan

| 12 mar, 19:00

 

Partidul Social Democrat a anunțat joi că miniștrii săi vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pe anul 2026, dar vor 'rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental'.

 

 

'PSD va aviza proiectul de buget pentru a rezolva în Parlament ceea ce a fost blocat de premier la nivel guvernamental. Reprezentanții PSD din Guvern vor aviza, cu obiecții, proiectul de buget pentru a depăși blocajul provocat de premierul Bolojan în elaborarea acestui act normativ esențial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din coaliție să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către șeful Executivului', se arată într-un comunicat transmis AGERPRES de PSD.
Potrivit sursei citate, în contextul turbulențelor economice globale, întârzierea adoptării bugetului de stat reprezintă o vulnerabilitate majoră pentru stabilitatea economică a țării.
'România nu își permite perpetuarea acestei stări de incertitudine din cauza blocajului provocat de un singur om. În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă și constructivă pentru a putea reacționa rapid la provocările din piețele internaționale', subliniază social-democrații.

 

Nicușor Dan: Nu e acceptabil ca decizia Consiliului European privind împrumutul acordat Ucrainei să fie contestată ulterior

12 mar, 18:52
Bolojan: Nu mai putem direcționa bani către mecanisme 'suveică' doar pentru a se lua banii de la stat

12 mar, 19:07
