Putin, despre alegeri: „Nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”

| 03 oct, 17:59

Liderul rus Vladimir Putin a făcut referire, joi, la alegerile prezidenţiale anulate din România, dându-le ca exemplu de „manipulare a voinţei poporului” într-un discurs rostit la Forumul de discuţii Valdai, la care participă anual.

 

„În unele ţări se încearcă interzicerea oponenţilor politici care au dobândit deja o mare legitimitate şi o mai mare încredere din partea alegătorilor. Ştim, am trecut prin asta”, a spus Putin. „Dar asta nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează”, a adăugat el, citat de TASS.
Datele studiilor sociologice din ţările europene arată o respingere tot mai puternică a ambiţiilor excesive ale elitelor politice din aceste ţări, susţine liderul de la Kremlin.
„Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, recurge la înşelarea directă a propriilor cetăţeni, agravează situaţia la nivel extern, recurge la orice şiretlicuri în interiorul ţărilor lor – din ce în ce mai des la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu se pot transforma la nesfârşit procedurile electorale democratice într-o farsă, nu se poate manipula voinţa poporului, aşa cum s-a întâmplat, să zicem, în România”, a subliniat liderul rus.
El a adăugat apoi că astfel de procese se observă în multe ţări.
Potrivit lui Putin, voinţa cetăţenilor este simplă: „Ca liderii ţărilor să se ocupe de problemele cetăţenilor, să aibă grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor, şi nu să alerge după himere”.
Remarcile lui Putin intervin după ce interferenţa rusă a fost invocată atât în alegerile din România, cât şi în cele recente din Republica Moldova, unde forţele proruse au fost înfrânte printr-o mobilizare a electoratului proeuropean.

 

