Radu Miruţă: Dacă domnul Bolojan pleacă, pică Guvernul. Care e pasul doi? PSD cu AUR?

| 30 mar, 19:15

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (USR), a declarat că, dacă premierul Ilie Bolojan va pleca din funcţie, acest lucru înseamnă că Guvernul va pica, iar România nu are nevoie acum de instabilitate. ”Care e pasul doi? PSD cu AUR?”, s-a întrebat ministrul USR, adăugând că ”aritmetica ne arată cum se vor împărţi piesele pe tabla de şah”.

 

”Dacă domnul Bolojan pleacă, pică Guvernul. Nu este niciun indicator în avantajul României care să arate că România are nevoie de instabilitate astăzi. Înţelepciune au cei care dovedesc că pot să lucreze în condiţiile date”, a declarat Radu Miruţă, duminică seară, la Antena 3
Întrebat ce se va întâmpla, dacă Ilie Bolojan nu va mai fi premier, Miruţă a explicat că vor urma noi negocieri pentru formarea unui guvern.
”Dacă nu mai este Bolojan, nu mai sunt nici miniştri PSD, nici miniştri PNL, nici miniştri USR. Se va sta din nou la masă şi se va discuta care este contextul. Dar trebuie să vedem care este pasul doi. Care e pasul doi? PSD cu AUR? Că aritmetica ne arată cum se vor împărţi piesele pe tabla de şah”, a explicat Radu Miruţă.
PSD decide, în 20 aprilie, într-o consultare intternă, dacă rămâne sau nu la guvernare sau care vor fi paşii următori.
Potrivit declaraţiilor preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, se conturează trei scenarii posibile după această dată - intrarea în Opozitie, modificări în cadrul Coaliţiei sau rămânerea la guvernare în aceeaşi formulă.
Cu toate acestea, în ultimele zile, Sorin Grindeanu, dar şi alţi lideri ai partidului au afirmat în repetate rânduri că actuala coaliţie nu funcţinează şi că nu se poate continua în aceeaşi formulă.

 

