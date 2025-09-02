Radu Mirută: PSD este la guvernare şi deciziile luate până astăzi au fost cu acordul PSD

Referindu-se la reforma administraţiei, care a creat cele mai mari discuţii în coaliţie în ultima perioadă, Miruţă a explicat că ”varianta de a ne preface că reducem numărul de angajaţi, eliminând de fapt din organigramă doar nişte dreptunghiuri care nu aveau angajaţi, e o variantă neserioasă”.

Radu Miruţă a declarat, duminică seară, la Digi 24, că Partidului Social Democrat ”îşi acordează vocea pentru mai multe categorii de public”.

”Partidul Social Democrat este la guvernare şi deciziileile luate până astăzi au fost cu acordul Partidului Social Democrat, decizii despre care am auzit uneori comentarii, nu din partea colegilor miniştri, ci din eşalonul 2-3, că nu sunt bune şi că PSD nu le susţine. Păi e un non-sens. N-am fi discutat despre o astfel de decizie dacă PSD n-ar fi susţinut-o”, a declarat Radu Miruţă.

Acesta a precizat, însă, că situaţia dificilă în care se află România a fost creată cu PSD la guvernare.

”PSD a fost acolo, că n-a fost prin altă părţi şi a avut premier. Pentru a rezolva această situaţie nu putem să le spunem oamenilor «noi ne lăfăim la Guvern în tot felul de cheltuieli inutile, iar dumneavoastră trebuie să fiţi cei care să duceţi povara acestei traversări a situaţiei». Varianta de a ne preface că reducem numărul de angajaţi din primării, din consilii judeţene, eliminând de fapt din organigramă doar nişte dreptunghiuri care nu aveau angajaţi, e o variantă neserioasă”, a mai declarat Miruţă.

Acesta a explicat că reducerea din organigrame a posturilor vacante nu adduce reduceri de cheltuieli la buget.

”Trebuie uitat foarte atent, şi cu asta sunt de acord, asupra căror categorii se pot face aceste reduceri. Pentru că este o abordare neuniformă în administraţia publică din România. Unele consilii judeţene au externalizat o parte din servicii, altele o fac cu proprii angajaţi. Deci una este să prestezi un serviciu cu angajaţii Consiliului Judeţean şi alta este să prestezi acelaşi serviciu plătind o sumă de bani unei alte firme care face ce fac angajaţie Consiliulului Judeţeani din judeţul vecin. Şi atunci când aplici un procent, într-adevăr, poate să genereze nişte oglinzi în astea care arată un pic diferit că nu e aceeaşi situaţie peste tot”, a explicat ministrul Econimiei.

El crede că plecarea a ”2, 3, 4, 5 oameni dintr-o anumită primărie”, care s-au angajat de cele mai multe ori ”după campanii electorale ca semn de mulţumire”, ”nu îngenunchează comuna aia administrative”.

Reforma administraţiei a produs cel mai recent scandal în coaliţie. Premierul insistă să se facă reduceri de personal, în timp ce PSD ameninţă cu căderea Guvernului, dacă reforma se face cum îşi doreşte Ilie Bolojan.