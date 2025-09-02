Homepage » Actual

Raed Arafat: Nu putem să nu luăm în serios un cod roșu emis de experții de la Agenția Națională de Meteorologie

| 08 oct, 19:14

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, miercuri, că autoritățile nu pot să treacă cu vederea un cod roșu sau portocaliu emis de Agenția Națională de Meteorologie și este normală emiterea de avertizări către populație și luarea de măsuri preventive.

 

'În secunda în care ANM-ul a stabilit aceste coduri, noi avem unele proceduri, planuri, modalități de pregătire și ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Nu e obligatoriu să se producă. Ne pregătim pentru impactul care poate să se producă. Acest impact, dacă este cod roșu sau chiar și cod portocaliu, poate să fie unul foarte major. Sub incidența codurilor portocalii am avut uneori viituri care au omorât oameni, deci noi nu putem să nu luăm în serios un cod roșu sau un cod portocaliu, emis de experții de la Agenția Națională de Meteorologie', a explicat Arafat, într-o înregistrare publicată de Ministerul Afacerilor Interne.
El a menționat că închiderea școlilor a fost o măsură preventivă, iar STS, doar până la ora 10:00, în București-Ilfov a înregistrat miercuri peste 1.500 de apeluri la 112 legate de condițiile meteo.
'În București au căzut copaci, inclusiv peste o mașină în deplasare, unde, din fericire, nu s-a întâmplat nimic cu pasagerii. Aici nu putem să venim să ne cerem scuze că nu s-a întâmplat nimic. Noi putem să spunem, probabil, că, dacă nu se dădeau avertismentele și oamenii umblau toți pe stradă fără nicio problemă, fără să ia în considerare că este cod roșu, cei aproape 30 de copaci care au căzut în București puteau să cadă peste mai multe mașini în deplasare și să avem și răniți sau poate și morți. Asta n-avem cum să o spunem. Probabil că am prevenit', a transmis Raed Arafat.
Potrivit acestuia, autoritățile aveau datoria să avertizeze populația, însă nu au închis oamenii în casă, ci doar i-au sfătuit ce să facă.
'Când vedem toate comentariile și manipulările care încep să apară - și am atras atenția asupra acestui lucru, pe social media apar manipulări și nici nu știți cine e în spatele conturilor - se ia o idee și este potențată imediat. Poate că cel care a scris primul comentariu a avut o intenție bună când l-a scris. Acest lucru este luat și răspândit și folosit și exagerat împotriva autorităților, ca să arate populației că autoritățile sunt incompetente. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic', a susținut șeful DSU.
El a menționat că, independent de evaluările ANM, marți s-a primit o analiză de la Centrul de Coordonare al Protecției Civile Europene în care se arăta că și România și Bulgaria au o posibilitate mare de impact major din cauza condițiilor meteo.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

ciolacu

Ciolacu: În acest moment nu avem un plan economic; ceea ce se întâmplă este împotriva românilor

08 oct, 19:25
Citeşte mai departe
tel

ANCOM: Apelurile inițiate din afara României, ce afișează în mod fals numere naționale de telefonie fixă, vor fi blocate

08 oct, 19:24
Citeşte mai departe
dan

Europarlamentarul Dan Nica (PSD): Românii pot avea facturi mai mici la energie

08 oct, 19:20
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Dana Rogoz, mândră de cât de independent este fiul ei, Vlad. Ce face tânărul în fiecare seară

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
barna
Tanczos afirmă că de când e în administraţie constată că unele instituţii nu simt că trebuie reduse cheltuielile
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
ivan
Ministrul Bogdan Ivan vrea să rezilieze contractul privind termocentrala de la Iernut
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Adrian Câciu bate cu pumnul în masă: Vom crește salariul minim la 4.500 de lei. Dacă nu, umblăm la impozitul pe profit
h
Își caută 'croitor'? 'Soția' lui Nicușor Dan își ia în serios rolul de Primă Doamnă: A mers să vadă pe viu colecțiile tinerilor designeri
h
FOTO Cum arată 'Duster made in Japonia': Nissan lansează un SUV, copie fidelă a mașinii românești
economica.net
feminis.ro
h
Dana Rogoz, mândră de cât de independent este fiul ei, Vlad. Ce face tânărul în fiecare seară
h
A murit Marius Keșeri. Toboșarul trupei Direcția 5 avea 60 de ani
h
Sora lui Dolly Parton cere fanilor să se roage pentru sănătatea acesteia
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ