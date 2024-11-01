Rafila, întrebat despre posibila ieşire a PSD de la guvernare: Eu nu am informaţii despre aşa ceva

În legătură cu rezultatul de duminică al alegerilor din Bucureşti, după ce Daniel Băluţă a ieşit pe locul al treilea, Rafila a spus că nu este unul mulţumitor, precizând că şi pentru social-democraţi a fost „o surpriză”, mai ales că „nu s-a corelat cu sondajul făcut la ieşirea de la urne”.

Alexandru Rafila a fost întrebat, luni, la Digi 24, despre declaraţiile unor surse de la vârful Partidului Social Democrat, potrivit cărora liderii formaţiunii politice analizează inclusiv scenariul ieşirii de la guvernare”.

”Eu nu am informaţii despre asemenea informaţii. Urmează să fie analizate rezultatele acestor alegeri, nu ar trebui să punem un semn de egalitate între rezultatele alegerilor din Bucureşti şi o decizie politică legată de ieşirea de la guvernare. Nu cred că este cazul pentru aşa o comparaţie”, a afirmat Alexandru Rafila.

În legătură cu rezultatul de duminică al alegerilor din Bucureşti, după ce Daniel Băluţă a ieşit pe locul al treilea, Rafila a spus că nu este unul mulţumitor, precizând că şi pentru social-democraţi a fost „o surpriză”, în contextul în care „nu s-a corelat cu sondajul făcut la ieşirea de la urne”.

„E un rezultat care, evident, nu ne mulţumeşte, nu cred că e niciun dubiu din acest punct de vedere. Sigur şi pentru noi a fost o surpriză, mai ales că nici măcar rezultatul nu s-a corelat cu sondajul făcut la ieşirea de la urne, unde Daniel Băluţă era cotat cu circa 26% şi era al doilea. Rămâne să vedem după analiza rezultatelor acestor alegeri şi a sondajelor care au precedat aceste alegeri care este concluzia. Sigur că Daniel Băluţă, să ştiţi că rămânem cu aceeaşi opinie, e un primar bun, un candidat bun care a făcut o campanie pozitivă şi nu trebuie să neglijăm acest aspect. Important este să lucreze cu noul primar, mai ales că experienţa extensivă pe care o are în domeniul proiectelor de infrastructură ar putea folosi Bucureştiului”, a spus Alexandru Rafila.

Purtătorul de cuvânt al PSD a precizat că, din punct de vedere personal, este „totuşi dezamăgitoare” prezenţa la vot, în condiţiile în care este important ca un primar să fie validat de cât mai mulţi dintre locuitorii Bucureştiului.

„În condiţiile în care maximum o treime a participat la vot, vă daţi seama că nu ştiu cât de dătătoare de încredere este această participare”, a punctat Rafila.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a răspuns, întrebat de ce, în aceste condiţii, nu se revine la alegerile în două tururi, că aceasta este o decizie politică ce nu ţine de Primăria Capitalei, ci de Parlamentul României.

„Dacă coaliţia va ajunge la această concluzie că alegerile în două tururi sunt soluţia, dar să ştiţi că nici alegerile în două tururi nu garanteză în niciun fel o participare mai mare la vot. Dimpotrivă, fiind vorba de două tururi, există riscul să fie o participare chiar mai mică, măcar la unul dintre ele. Aşa că ceea ce vă spun eu legat de participarea la vot ţine mai degrabă de încrederea în autorităţile publice, iar noul primar al Capitalei ar putea să demonstreze, prin activitatea pe care o va avea, că într-adevăr, nu numai că merită încrederea celor care au votat, ci că va reprezenta şi un factor care să impulsioneze şi participarea la vot la alegerile următoare”, a spus Rafila.

„Repet, inclusiv în momentul în care, atunci când alegătorii, după ce au votat, au fost intervievaţi, am avut alte cifre, 32 la 26 sau 27, deci erau 5 procente. Acum discutăm despre 15 procente, ceea ce este cu totul şi cu totul altceva”, a conchis Alexandru Rafila.

Candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, actualul primar al Sectorului 4, a ocupat locul al treilea în opţiunile de vot ale alegătorilor, după Anca Alexandrescu, susţinută de AUR, şi la mare distanţă de câştigătorul acestui scrutin, liberalul Ciprian Ciucu, actual primar al Sectorului 6. Astfel, Ciprian Ciucu a obţinut 36,16% din voturi, în timp ce Daniel Băluţă a fost votat de 20,51% dintre bucureşteni.