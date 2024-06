Rareş Bogdan: PNL rămâne principala forţă de dreapta şi nu părăseşte ''corabia guvernării''

"Rezultatele PNL sunt unele care confirmă că PNL rămâne principala forţă de dreapta a României, la un procent de peste 28% la vot politic, o chestiune care ne onorează şi în acelaşi timp ne obligă pentru ceea ce va urma în următoarea perioadă a acestui an electoral. Sigur că pentru noi, care în urmă cu un an de zile eram cotaţi la 14 procente, dublarea procentului electoral la votul politic ne demonstrează că românii au ales în bună cunoştinţă de cauză corect şi în funcţie de realizările noastre, atât la centru, cât şi în teritoriu, în comunele şi judeţele conduse de liberali", a declarat Rareş Bogdan la sediul central al PNL.

El a precizat că la ora actuală PNL are peste 13.000 de consilieri locali, peste 500 de consilieri judeţeni şi, "foarte important", PNL a recâştigat fiefurile din sectorul 1 Bucureşti, Braşovul, la o diferenţă de peste 4.000 de voturi, şi, de asemenea, "a intrat în inima "zonei roşii" a României şi a câştigat oraşul Slatina.

"De asemenea, în urmă cu foarte puţin timp s-a încheiat numărătoarea paralelă şi am câştigat Botoşaniul. (...) În momentul acesta se numără, se renumără voturile la Bistriţa, acolo unde PNL în urmă cu foarte puţin timp părea că a pierdut primăria la cinci voturi. (...) Analizăm contestaţie pentru Bistriţa. De asemenea, scorul din Vrancea la preşedinţia Consiliului Judeţean este de sub 0,26% în favoarea PSD, iar PNL a cerut renumărarea voturilor la Vrancea. După numărarea voturilor se dovedeşte că la Iaşi, deşi a fost cea mai mizerabilă campanie dusă împotriva preşedintelui Consiliului Judeţean şi a primarului, PNL rămâne cea mai importantă forţă politică din capitala Moldovei. (...) Noi suntem câştigătorii acestor alegeri, având în vedere că am reuşit o creştere de la 14 procente la 28. Votul politic - am păstrat 2,3 milioane de votanţi", a subliniat eurodeputatul.

El a adăugat că PNL a intrat în aceste alegeri cu 1.067 de primării, iar în acest moment "PNL este sigur cu peste 1.200 de primării, deci a ieşit întărit cu 130 de primării", primăriile câştigate fiind "foarte mari".

"PNL a rămas în continuare forţa politică principală, singura forţă politică capabilă să bată PSD", a adăugat Bogdan.

Întrebat dacă ar exista posibilitatea ca PNL să plece de la guvernare, el a arătat că "PNL este un partid responsabil, iar liderul Nicolae Ciucă este un om extrem de serios, extrem de echilibrat, raţional, un om care nu aruncă pentru calcule politice meschine ţara în haos".

"Am luptat pentru ca România să rămână stabilă, ca România să ajungă la absorbţie de bani europeni de peste 90 %. (...) N-o să facem doar din nişte calcule meschine, cu caracter electoral, în momentul ăsta dezechilibru şi haos în România. Deci PNL nu pleacă de la guvernare, ca să fie extrem de clar acest lucru pentru toată lumea. PNL nu părăseşte corabia guvernării şi PNL va analiza, în următoarele zile, alături de liderii noştri din ţară, fiecare situaţie în parte, şi acolo unde am pierdut, şi acolo unde am câştigat", a adăugat el.

Rareş Bogdan a mai precizat că Gheorghe Flutur, care a pierdut alegerile la Suceava, nu are de ce să se retragă.

"Nu are de ce. Domnul Flutur este un om care a primit la vot 47%. Când câştigi 47% şi pierzi la sub 1.000 de voturi nu ai de ce să demisionezi. Gheorghe Flutur rămâne un om cu o mare experienţă politică, extrem de necesar pentru PNL".

Pentru Parlamentul European, a mai arătat eurodeputatul, PNL obţine "opt mandate sigure" iar, în acest moment, la numărarea finală a voturilor este posibil să obţină, la redistribuire, "în funcţie de jocul rezultatului pe independenţi, pe SOS şi UDMR", un al nouălea mandat.

Rareş Bogdan a subliniat totodată că familia politică din care face parte PNL - Partidul Popularilor Europeni (EPP) - câştigă "în forţă" alegerile europarlamentare la nivelul celor 27 de state din Europa, cu 191 de mandate din totalul de 720.

"Vreau să-i felicit pe români pentru mesajul de forţă care l-au dat împotriva extremismului. Extremiştii în România nu au trecere, iar la Bruxelles, la Washington, la Tel Aviv, la Londra, la Paris, la Roma acest semnal va fi reiterat, va fi întărit de către reprezentanţii PNL, de către reprezentanţii României, pentru că în numai puţin de 11 state europene extremiştii au avut scoruri substanţiale sau au ieşit pe locurile doi în alegeri - Franţa, Italia, Ungaria, Belgia, Austria, Slovacia, locul doi în Germania, Slovenia. Deci PNL şi românii arată extrem de clar că spun "nu" extremismului", a afirmat liberalul.