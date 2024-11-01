Robert Negoiță publică rezultatul de la INML din care rezultă că nu a consumat droguri
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a publicat, marți, rezultatul testului toxicologic efectuat la Institutul Național de Medicină Legală 'Mina Minovici' din Capitală din care rezultă că nu ar fi consumat droguri.
Robert Negoiță a mers săptămâna trecută la INML să se testeze după ce a ieșit pozitiv la cocaină la un test rapid efectuat pe holurile Tribunalului București, la cererea protestatarului Marian Ceaușescu. Testul ar fi fost cumpărat dintr-o farmacie.
Potrivit buletinului de analiză toxicologică publicat de edil pe pagina sa de Facebook, mostra de urină a avut rezultat negativ pentru: morfină, amfetamine, MDMA, barbiturice, benzodiazepine, canabinoide, cocaină, metadonă, opiacee, fenciclidină și antidepresive triciclice.
