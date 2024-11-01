Rogobete: Am decis constituirea unui grup de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor

'Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă - în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului. Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate', a scris ministrul, pe Facebook.

El a afirmat că, în paralel, se va urmări și evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități.

'Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată', a susținut Rogobete.

Principalele direcții de acțiune sunt:

* monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate;

* colectarea și centralizarea datelor privind consumul și disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităților;

* propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar;

* identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal;

* coordonarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;

* comunicarea către profesioniștii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situația o impune;

* semnalarea rapidă a oricăror situații critice care necesită intervenție imediată.