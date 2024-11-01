Rogobete: Am decis constituirea unui grup de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor

| 24 mar, 19:05

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat marți că, în contextul internațional actual, marcat de instabilitate în Orientul Mijlociu și de presiuni 'reale' asupra economiei, a decis constituirea unui grup interinstituțional de monitorizare și control pentru disponibilitatea medicamentelor în România.

 

'Nu vorbim despre o criză în acest moment, dar ar fi iresponsabil să ignorăm semnalele din piață și evoluțiile externe. Experiența ultimilor ani ne-a arătat clar că reacția târzie costă - în accesul pacienților la tratament și în stabilitatea sistemului. Acest grup va funcționa cu monitorizare zilnică a stocurilor și a consumului de medicamente, cu atenție specială pe produsele cu risc de discontinuitate', a scris ministrul, pe Facebook.
El a afirmat că, în paralel, se va urmări și evoluția prețurilor, inclusiv impactul costurilor logistice și al carburanților, pentru a putea interveni din timp acolo unde apar vulnerabilități.
'Acest grup tehnic funcționează pe baza unei abordări coordonate și are un obiectiv clar: anticiparea riscurilor și intervenția timpurie, nu reacția întârziată', a susținut Rogobete.
Principalele direcții de acțiune sunt:
* monitorizarea permanentă a stocurilor de medicamente, în special a celor expuse riscului de discontinuitate;
* colectarea și centralizarea datelor privind consumul și disponibilitatea, cu identificarea timpurie a vulnerabilităților;
* propunerea de măsuri concrete pentru asigurarea continuității aprovizionării, inclusiv redistribuirea medicamentelor unde este necesar;
* identificarea de canale alternative de aprovizionare, conform cadrului legal;
* coordonarea permanentă cu instituțiile relevante și operatorii din piață;
* comunicarea către profesioniștii din sănătate privind alternative terapeutice, acolo unde situația o impune;
* semnalarea rapidă a oricăror situații critice care necesită intervenție imediată.

 

Feminis

Ştirile orei

Abrudean

Abrudean: E important ca toate partidele, inclusiv PSD, să respecte acordul de coaliție

24 mar, 19:17
Citeşte mai departe
pruna

Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la pompă

24 mar, 19:19
Citeşte mai departe
Gorghiu

Gorghiu (PNL): Sper că nu este finalul acestei coaliții de guvernare; este necesară o discuție

24 mar, 19:15
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Mario Fresh rupe tăcerea! Ce se întâmplă între el și Alexia Eram după despărțire

Citeşte mai departe
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
rogo
Rogobete: Veniturile personalului din spitale și din serviciile de ambulanță și urgență nu vor fi reduse
mircea
Mircea Geoană spune că NATO nu ar mai exista fără SUA: Va fi un dezastru, şi pentru americani va fi un dezastru
Nazare
Nazare, după publicarea bugetului: Proiectează realist veniturile şi cheltuielile statului în acest an
dan
Nicușor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influențe la nivelul CCR; judecătorii trăiesc în mijlocul societății
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Alina Gorghiu cere discuții urgente între partide: Sper că nu este finalul acestei coaliţii de guvernare!
h
Gigi Becali și-a amintit de datoriile vedetelor de la Realitatea Plus, după ce Fiscul a descins la proprietarii postului / Alexandra Păcuraru a depus o plângere penală împotriva șefului FCSB
h
Amenințarea 'Komsomolets': Un submarin fantomă încă eliberează radiații din adâncurile mării
economica.net
feminis.ro
h
Mario Fresh rupe tăcerea! Ce se întâmplă între el și Alexia Eram după despărțire
h
Afișe misterioase relansează speculațiile despre o serie de concerte ale cântăreței Celine Dion la Paris
h
Jorginho a criticat-o pe cântăreaţa Chappell Roan pentru comportamentul la adresa fetiţei fotbalistului
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ