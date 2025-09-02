Rogobete: Am extins rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC

Alexandru Rogobete a afirmat că au fost incluse patru centre medicale în rețeaua de spitale care pot trata pacienții cu AVC:

* Spitalul Clinic Județean de Urgență 'Sf. Apostol Andrei' Constanța;

* Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova;

* Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc;

* Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare București.

'Fiecare secundă contează când vorbim despre un accident vascular cerebral. Știm cu toții cât de dramatic poate fi impactul unui AVC. Viața unui om poate depinde de rapiditatea cu care primește tratamentul potrivit. De aceea, una dintre prioritățile mele și ale echipei Ministerului Sănătății este să creștem accesul pacienților la tratamente rapide și eficiente: tromboliză, trombectomie și alte intervenții salvatoare', a scris ministrul Sănătății pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătății, extinderea programului de acțiuni prioritare (AP-AVC) înseamnă șanse reale de viață pentru mii de pacienți care nu aveau acces rapid la tratamente moderne.

Ministerul Sănătății susține financiar aceste intervenții prin Programul Acțiuni Prioritare - AVC (AP-AVC). În 2025, bugetul alocat crește la 49 de milioane de lei, față de 29 de milioane în 2023.