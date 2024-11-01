Rogobete: Sănătatea din România este în transformare

| 27 mar, 17:47

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat că domeniul sănătăţii din România este în transformare şi se discută de spitale noi şi de unităţi medicale care s-au reabilitat, dar şi despre echipamente de ultimă generaţie asemănătoare celor folosite în toată lumea. ”Astăzi medicina în România nu se mai face cu mâinile goale. Astăzi, în multe locuri, medicina nu se mai face improvizat”, a declarat el.

 

”Este un moment important pentru sănătatea românească, pentru că sănătatea din România astăzi este în transformare. Nu suntem perfecţi. Şi întotdeauna este loc de mai bine, dar discutăm pentru prima dată, în ultimii 36 de ani, de spitale noi, de multe spitale care s-au reabilitat. Discutăm despre dotări şi despre echipamente de ultimă generaţie, discutăm despre medicamente asemănătoare şi egale cu cele folosite în toată lumea”, a afirmat ministrul Sănătăţii, joi seară, la Gala Colegiului Medicilor din România.
El a adăugat că medicina în România nu se mai face improvizat.
”Astăzi medicina în România nu se mai face cu mâinile goale. Astăzi, în multe locuri, medicina nu se mai face improvizat. Şi da, este important să urmărim în dinamică cum a evoluat sistemul de sănătate, este important să ne uităm în jurul nostru şi poate să ne apreciem mai mult medicii. Poate să ne apreciem mai mult personalul medical şi toţi cei care stau la capul nostru, noaptea, atunci când viaţa noastră este în dezechilibru”, a declarat Alexandru Rogobete.
El a avut şi un mesaj pentru cei prezenţi la Gala Colegiului Medicilor.
”Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi şi am datoria să îmi cer scuze în faţa dumneavoastră pentru că, ani la rând, din păcate, dumneavoastră aţi fost cei care aţi răspuns în faţa opiniei publice pentru nepăsarea sau pentru indolenţa sistemului. Cred că acest lucru trebuie să se oprească şi cred că aveţi nevoie, şi cu toţii trebuie să facem asta, aveţi nevoie de mai mult respect şi de un «mulţumesc» spus mai din suflet”, a mai afirmat ministrul Sănătăţii.
Feminis

Ştirile orei

Dominic Fritz

Dominic Fritz acuză PSD de încălcarea protocolului coaliției prin susținerea moțiunii împotriva ministrului Mediului

27 mar, 17:29
Citeşte mai departe
motorina

Fermierii vor putea achiziționa motorină la preț redus, fără accize și TVA (proiect)

27 mar, 17:31
Citeşte mai departe
ung

Ungureanu (USR) anunță că a câștigat definitiv procesul în care Rafila îi cerea despăgubiri de 500.000 de lei

27 mar, 17:27
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Loana, prima vedetă de reality-show din Franța, a murit la vârsta de 48 de ani

Citeşte mai departe
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
miruta
Ministrul Apărării: La militari nu se taie pensiile; pensia medie în MApN e de 5.008 lei
dan
Nicușor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influențe la nivelul CCR; judecătorii trăiesc în mijlocul societății
nego
Robert Negoiță publică rezultatul de la INML din care rezultă că nu a consumat droguri
eugen tomac
Eugen Tomac: Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Guvernul, somat de ÎCCJ să plătească datoriile - Executivul blochează executarea hotărârilor definitive și încalcă ordinea de drept
h
O țară europeană plafonează prețul la combustibili - Vot în unanimitate
h
VIDEO Trump face un anunț care dă fiori României: „Suntem acolo pentru a apăra Europa de Rusia. E ridicol”
economica.net
feminis.ro
h
Loana, prima vedetă de reality-show din Franța, a murit la vârsta de 48 de ani
h
Cântăreața Rosalia a întrerupt un concert la Milano din cauza unei intoxicații alimentare
h
Fernando Alonso, absent de la întâlnirea cu presa în Japonia ca urmare a naşterii primului său copil
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ