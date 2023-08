România este favorită în meciurile cu Israel și Kosovo din preliminariile pentru EURO 2024

9 septembrie, de la ora 21:45: România - Israel

12 septembrie, de la ora 21:45: România - Kosovo

În clasamentul grupei I, România ocupă locul 2 după disputarea a patru etape. Echipa noastră are 8 puncte și este întrecută doar de Elveția, care are 10 puncte. Israel este pe trei, cu 7 puncte, Belarus este pe 4, cu 3 puncte, Kosovo este pe 5, cu 3 puncte, iar Andorra este ultima, cu 1 singur punct.

Reprezentativa Elveției este favorită să termine grupa pe primul loc, dar întrebarea pe care ne-o punem cu toții este dacă și România va ajunge la turneul final. Ca români, este ceea ce ne frământă cel mai mult. Dacă ar fi să jucăm la pariuri sportive, banii ar fi pe echipa noastră din mai multe motive. Avem un ascendent moral, jucăm acasă și echipa este în creștere. Astfel, nu este de mirare că echipa noastră este văzută mare favorită în ambele partide pe site-urile și blogurile deponturi pariuri.

România are un moral bun după revenirea din Elveția

https://www.youtube.com/watch?v=A1rK9gUCLMI

Ultimul meci al României ne-a rămas în inimă în special datorită revenirii de pe final. Pe 19 iunie, "tricolorii" au întâlnit Elveția la Lucerna, iar la pauză erau conduși cu 2-0 după un joc slab. Nimic nu părea să meargă pentru echipa noastră, iar fanii erau suparăți în fața televizoarelor. A urmat însă o revenire fantastică pe final de meci, cu o dublă reușită de Valentin Mihăilă.

Jucătorul de la Parma ne-a făcut fericiți prin golurile marcate în minutul 89 și 90+2, din pasele lui Olimpiu Moruțan. Egalul le dă un moral bun băieților noștri, iar fanii cred și mai mult în calificarea la EURO 2024. Un vis care ar deveni realitate pentru o generație care a suferit destul.

Tot în aceste preliminarii, România a câștigat în prima etapă cu 2-0 în deplasare în Andorra. Un meci care nu ne-a pus probleme, decis de golurile marcate de Dennis Man și Denis Alibec. A urmat confruntarea de acasă cu Belarus. Scorul a fost 2-1, cu goluri pentru Nicolae Stanciu și Andrei Burcă. În a treia etapă a grupelor, am remizat în deplasare cu Kosovo, scor 0-0.

Pe Israel am întâlnit-o de 24 de ori

Se poate spune că Israel este deja o adversară de tradiție a echipei noastre. Am întâlnit-o până acum de 24 de ori, iar bilanțul ne este favorabil. Echipa noastră s-a impus de 12 ori, de 6 ori am terminat la egalitate și doar 6 meciuri le-am pierdut. Ultimul meci dintre cele două echipe a avut loc în martie 2022, într-un amical în deplasare încheiat cu scorul 2-2. Ultima victorie a noastră datează dintr-un alt amical din martie 2018, câștigat cu 2-1. Cu Kosovo am jucat o singură dată în istorie, în luna iunie, când scorul a fost 0-0.

Naționala României a "câștigat" doi jucători

La acțiunea din luna septembrie, selecționerul Edi Iordănescu se va putea baza pe doi jucători care nu au făcut parte din planurile sale în ultima perioadă. Este vorba despre fundașul central Vlad Chiricheș și de mijlocașul lateral Alexandru Mitriță. Primul s-a întors în România șia semnat cu FCSB. Chiricheș este căpitanul echipei naționale, dar la ultimele acțiuni a absentat din cauza unor probleme medicale. Acum este din nou apt de joc și pare pregătit să înceapă din primul minut în centrul defensivei noastre.

De partea cealaltă, Alexandru Mitriță s-a întors și el în România și a semnat cu Universitatea Craiova. A fost titular în toate meciurile de campionat, iar evoluțiile sale au fost excelente. Și-a zăpăcit adversarii cu driblingurile, a obținut două lovituri de la 11 metri, iar în același timp a avut și o atitudine foarte bună. Mitriță a absentat la ultimele acțiuni ale echipei naționale pentru că Edi Iordănescu i-a reproșat că a avut o atitudine delăsătoare. Selecționerul a spus, totuși, că are ușa oricând deschisă să revină la echipa națională.

Avem astfel motive de optimism înaintea celor două meciuri din luna septembrie. Iar dacă vom obține cel puțin patru puncte, vom lua o opțiune serioasă la calificare după o pauză de opt ani, mai ales că în octombrie ne așteaptă două meciuri ușoare. Pe 12 octombrie vom juca în deplasare cu Belarus, iar trei zile mai târziu vom întâlni acasă Andorra.

Tag-uri:

loading...