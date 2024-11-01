Homepage » Actual

Salvamont România, recomandări de vară pentru turiști: Urșii și viperele coboară tot mai des în poteci

| 08 iun, 20:04

Salvamontiștii vin cu o serie de recomandări pentru desfășurarea activităților montane în siguranță pe perioada verii, ei atenționându-i pe turiști să nu încerce să își forțeze pregătirea fizică, să se echipeze corespunzător și să fie pregătiți pentru schimbări bruște ale vremii, dar și pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, fiind tot mai dese cazurile în care urșii sau viperele coboară către potecile de acces.

 

'Ne aflăm la începutul unui sezon de vară care se anunță cu foarte mulți turiști pe munte, pentru că vedem de la an la an că numărul acestora crește, numărul activităților care se fac pe munte este în creștere, se diversifică de la an la an atât cât ca și tipuri de activități, cât și ca frecvență și credem noi că muntele într-adevăr a devenit o atracție pentru foarte mulți turiști, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, pentru că fiecare găsește ceva în zona montană care să-l atragă cât mai mult către aceste activități', a declarat luni, pentru AGERPRES, președintele Salvamont România, Sabin Cornoiu.
Potrivit acestuia, cei care aleg muntele în această perioadă trebuie să țină cont de mai multe recomandări în ceea ce privește tipul de activitate pe care o aleg, echipamentul, prezența animalelor sălbatice, dar și schimbările bruște de vreme.
'Sfatul nostru este ca aceia care merg pe munte să abordeze activități care să se încadreze în limitele lor de pregătire fizică, în echipamentul pe care îl dețin și în cunoștințele sportive pe care le au, să aibă un echipament corespunzător adaptat acestor activități, să-și ia medicația necesară sau alimentația necesară, să fie oricând pregătiți pentru o schimbare bruscă a vremii, pentru că întotdeauna vremea călduroasă aduce după ea inevitabil și furtuni de scurtă durată, cu căderi de grindină, cu schimbări bruște de temperatură, cu fulgere, deci trebuie să fie pregătiți și pentru aceste extreme. Să fie pregătiți pentru întâlnirea cu animalele sălbatice, pentru că vedem că întâlnim din ce în ce mai des urși sau vipere care coboară către potecile pe care vin turiștii, iar cei care își pregătesc ture de mai multe zile trebuie să fie foarte atenți să nu-și pună foarte mult echipament în bagaj, să aibă bagajul greu și acest bagaj să le încurce și să le îngreuneze ieșirile pe munte', a adăugat Sabin Cornoiu.
Șeful Salvamont România atrage atenția și cu privire la existența unor porțiuni încă acoperite de zăpadă, dar și la instabilitatea pietrelor.
'Cei care merg la altitudini înalte trebuie să înțeleagă că vor trebui să-și adapteze rapid stilul de deplasare pe munte, pentru că există posibilitatea să întâlnească, mai ales pe fețele nordice sau pe văi, și porțiuni cu zăpadă și trebuie să fie foarte atenți când le parcurg pe acestea. Cei care merg la altitudini mai mici, în zone de până la 1.800, chiar 2.000 de metri, pe trasee bine circulate, trebuie să fie atenți că în această perioadă potecile pot fi pline de pietre care sunt instabile, să fie atenți pe ce pietre calcă, să nu se miște și să-i dezechilibreze sau chiar să le provoace răni, să fie foarte atenți fiindcă procesul de îngheț-dezgheț care a fost caracteristic la finalul iernii s-ar putea să fi dus la instabilitate de pietre și de bolovani și anumite sectoare de grohotiș pe care le parcurg să se pună în mișcare și să-i încurce la înaintare. Sunt foarte multe sfaturi pe care putem să le dăm, dar cel mai bine oamenii să intre pe pagina noastră oficială, avem acolo o secțiune specială de recomandări', a mai spus el.
Și programul salvamontiștilor este adaptat în această perioadă, activitatea fiind canalizată către evenimentele specifice.
'În toată țara, salvamontiștii își schimbă radical programul de asistență, dacă în timpul iernii ne-am concentrat către zonele de practicare a sporturilor de iarnă, zonele cu pârtii de schi amenajate, acum ne vom îndrepta către zonele cu afluență turistică mare, zonele de practicare a alpinismului, escaladei, către traseele de via ferrata, de cicloturism și încercăm să fim cât mai aproape de cei care practică activități montane și care sunt cu risc crescut de accidentare', a mai precizat șeful Salvamont România.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

sorin grindeanu

Sorin Grindeanu: Viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate

08 iun, 19:53
Citeşte mai departe
Nicusor Dan

Nicușor Dan: Au fost mai multe rânduri de consultări informale cu partidele

05 iun, 20:27
Citeşte mai departe
Mihai Fifor

Mihai Fifor (PSD): E important să salutăm intervenția profesionistă și coordonată a autorităților române

05 iun, 20:35
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Nuntă în familia regală britanică: Peter Phillips, nepotul regelui, s-a căsătorit cu o asistentă medicală

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
Bolojan:
Bolojan: Există întârzieri de plată la proiecte PNRR; fără să ne plătim constructorii, greu să fie finalizate în august
Cseke Attila
Cseke Attila: Sper să reuşim să să se regăsească în proiectul de lege introducerea unor criterii de performanţă la salarizare
Alexandru Rafila
Rafila susține preluarea procedurilor de achiziție de la Banca Mondială pentru proiectele mari cu fonduri UE
Demeter:
Demeter: Mi s-au atribuit afirmații pe care nu-mi amintesc să le fi făcut; mă retrag din funcție, dacă se adeveresc
Gabriel Andronache
Gabriel Andronache (PNL): PSD insistă pentru a deraia Programul SAFE România, prin atacarea lui la CCR
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Lovitură pentru turiștii fumători într-una dintre cele mai iubite destinații ale românilor: Fumatul este interzis pe plajă în Antalya
h
Primul mare eșec al principalelor forțe militare din UE: Macron și Merz abandonează proiectul de 100 de miliarde de euro menit să asigure independența Europei față de SUA
h
Ponta cere imagini din Portul Constanța și ridică semne de întrebare despre traseul dronei
economica.net
feminis.ro
h
Nuntă în familia regală britanică: Peter Phillips, nepotul regelui, s-a căsătorit cu o asistentă medicală
h
Cântărețul francez Patrick Bruel, reținut în cadrul unei anchete privind abuzuri sexuale
h
Steven Spielberg își îndreaptă din nou privirea spre stele, cu noul său film, 'Ziua Dezvăluirii'
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ