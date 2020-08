Şeful Cancelariei: Nu există niciun motiv serios pentru a da jos un Guvern în plină criză sanitară şi economică

"PNL guvernează de 9 luni în slujba românilor şi am reuşit să facem ceea ce trebuie pentru români într-o perioadă extrem de dificilă pe plan mondial, în timp ce scopul PSD a fost tot timpul să provoace haos în România şi să ajungă la putere cu orice preţ. Nu există niciun motiv serios pentru a da jos un Guvern în plină criză sanitară şi economică. Este vorba doar de disperarea PSD că nu vor mai câştiga niciodată încrederea românilor pe care i-au minţit şi sărăcit ori de câte ori au fost la guvernare. PSD este atât de disperat încât vrea să lase oamenii să moară de coronavirus şi economia să se prăbuşească pentru a da vina pe PNL", a scris Dancă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în primele trei luni de guvernare, PNL "a reparat" tot ceea ce "a stricat" PSD în trei ani de "regim Dragnea-Dăncilă": "abrogarea recursului compensatoriu, anularea prevederilor OUG 114, salvarea Pilonului 2 de pensii private, desfiinţarea Fondului suveran PSD de jaf naţional, suspendarea pensiilor speciale pentru aleşii locali, desecretizarea dosarului 10 august, apărarea independenţei Justiţiei etc".

"Apoi, în următoarele şase luni, în plină criză provocată de pandemia COVID-19, am salvat vieţile românilor şi am ajutat economia să treacă peste criză prin măsuri de sprijin pentru companii şi angajaţi, am salvat locurile de muncă şi puterea de cumpărare a românilor prin plata indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru 1,4 milioane de salariaţi şi liber profesionişti. (...) În nouă luni de guvernare liberală, am ţinut preţurile sub control şi am redus inflaţia la 2,8%, iar dobânzile ROBOR au scăzut la 2%, ceea ce înseamnă o rată mai mică cu 100 lei pe lună faţă de anul trecut la un credit de 250.000 lei. Mai mult, am amânat la plată ratele bancare pentru nouă luni pentru cei în dificultate şi am asigurat acces la credite pentru investiţii şi capital de lucru pentru companii cu garanţii de stat de până la 90% şi dobândă zero", a adăugat Ionel Dancă, potrivit Economica.net.

