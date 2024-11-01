Siegfried Mureșan (PNL): Buna guvernare are nevoie de legitimitate democratică exprimată prin alegerile parlamentare

'După o lună de așteptare, președintele României a desemnat un premier dintr-un partid extraparlamentar. În orice democrație, buna guvernare are nevoie de transparență și legitimitate democratică, care pot fi garantate doar prin sprijinul popular exprimat la alegerile parlamentare. Guvernarea netransparentă și lipsită de legitimitate democratică nu face decât să alimenteze extremismul și populismul, lucruri de care cu siguranță nu avem nevoie acum', a scris Siegried Mureșan pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

'Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice, iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile pentru poziția de premier', a susținut președintele.

Potrivit Constituției, candidatul pentru funcția de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a Guvernului.

Programul și lista Guvernului se dezbat de Camera Deputaților și de Senat, în ședință comună. Parlamentul acordă încredere Guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor.