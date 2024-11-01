Siegfried Mureșan: Realitatea este mereu pe dos față de ce ne spune PSD

'Realitatea este mereu pe dos față de ce ne spune PSD. Nu le place că eu sunt un susținător clar al întăririi statului de drept, al combaterii corupției și al luptei împotriva spălării banilor. Am fost împotriva PSD la proteste, nu am uitat că ei și Sorin Grindeanu sunt autorii OUG 13. Ei sunt atât de departe de Europa încât nici nu știu câte lucruri am obținut pentru fermierii din România. Am apărat interesele agriculturii românești în Parlamentul European, unde europarlamentarii PSD au absentat atunci când interesele fermierilor europeni erau în pericol', a scris Mureșan pe Facebook.

Mureșan a detaliat că, sub coordonarea sa ca negociator-șef al Parlamentului, Comisia Europeană a agreat anul trecut o alocare suplimentară de aproape 50 de miliarde de euro pentru fermierii din România și din Europa, ca sprijin în contextul Acordului Mercosur.

'Când noi, europarlamentarii PNL, luptam pentru interesele fermierilor români, PSD era absent din orice dezbatere legată de Mercosur. După ce noi am agreat fonduri suplimentare pentru fermieri și am încheiat negocierile privind Mercosur, abia atunci a auzit PSD de acest dosar și a început să facă gălăgie alături de AUR. Tot legat de fermieri: în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, poziția Parlamentului European, coordonată de mine, prevede o creștere de 47% a fondurilor pentru Politica Agricolă Comună, adică bani pentru fermierii români, comparativ cu propunerea Comisiei Europene. În timp ce eu negociam acești bani pentru agricultura românească, PSD era ocupat să genereze criză politică în România', a mai susținut europarlamentarul.

Potrivit acestuia, mulți europarlamentari PSD sunt 'mereu codași' la prezența în Parlamentul European.

'România are nevoie de cât mai mulți europarlamentari care pot influența deciziile europene în interesul României, așa cum am făcut eu cu bugetul UE, cu PNRR și cu multe alte decizii, în fiecare săptămână. Mulți europarlamentari PSD sunt mereu codași la prezența în Parlamentul European și nu influențează nimic. Modelul PSD de europarlamentar la Bruxelles este cel care stă doar la sediul PSD din București și pe care nu îl cunoaște nimeni în Parlamentul European', a mai susținut Mureșan.

El a mai arătat că a avut mai multe vizite oficiale în SUA în ultimii 12 ani decât a avut Sorin Grindeanu.

'Consider că rolul SUA pentru securitatea și unitatea Europei a fost mereu important. Cu certitudine am avut mai multe vizite oficiale în SUA în ultimii 12 ani decât a avut Sorin Grindeanu. La propunerea mea, Partidul Național Liberal a aderat în anul 2023 la Uniunea Democrată Internațională, cea mai mare familie politică de centru-dreapta din lume, din care face parte și Partidul Republican al SUA. Suntem acolo în legătură cu mulți colegi americani care lucrează pentru o relație transatlantică bună', a mai spus Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul PNL a reiterat sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

'Premierul Bolojan este cel care a salvat România de la criza economică în care o duseseră Guvernul Ciolacu și PSD, cu deficit record și risc major de a pierde fonduri europene și de a avea ratingul de țară retrogradat. Toată lumea știe că PSD a făcut rău, iar Ilie Bolojan face bine pentru Romania. Sunt un susținător al măsurilor premierului Bolojan de reformă și reducere a risipei, de modernizare a țării și de corectare a nedreptăților față de oamenii cinstiți', a mai arătat Mureșan.

Partidul Social Democrat a transmis, luni, într-un mesaj pe Facebook, că Siegfried Mureșan nu trebuie să ajungă și nu va ajunge prim-ministru pentru că a ajuns europarlamentar cu banii din corupție ai 'baronului Pinalti', pus pe listă de Elena Udrea, la comanda 'turnătorului Băsescu', apoi a trădat PMP și s-a dus la PNL, dar și pentru că 'este profund anti-american', în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanția de securitate cea mai importantă pentru România.

'PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier', au transmis social-democrații.