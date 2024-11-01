Simion, după discuția cu Veștea: Nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea
Președintele AUR, George Simion, a declarat, luni, după discuțiile cu premierul desemnat că, 'în acest moment', parlamentarii AUR nu au mandat să voteze Guvernul Veștea.
'Avem niște restricții din partea președintelui Republicii, care ne fac să nu luăm în calcul în acest moment un vot pentru Adrian Veștea', a spus Simion.
Liderul AUR a subliniat că nu a cerut funcții. 'Nu am vrut nici deconcentrate, nici ministere, am vrut implementarea soluțiilor despre care AUR vorbește de mult timp', a adăugat acesta.
George Simion a mai spus că la momentul actual parlamentarii AUR nu au alt mandat decât acela de a ieși din sală la momentul votului de învestitură.
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