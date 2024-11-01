Sorin Grindeanu: Consultarea internă în PSD nu va fi amânată; doresc să clarificăm rapid lucrurile

| 26 mar, 19:46

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi că nu va fi amânată consultarea internă în partid din cauza crizei carburanților, iar de vineri vor începe întâlnirile regionale în care se va discuta despre acest subiect.

 

 

 

El a fost întrebat dacă ar putea fi amânată consultarea internă în partid în care se decide rămânerea sau nu la guvernare, pentru ca o eventuală criză politică să nu se suprapună peste criza carburanților.
'Nu va fi amânată. Este anunțată în 20 aprilie. Este un proces pe care îl facem noi, în interiorul PSD, și care califică poziția partidului cu cea mai mare pondere din coaliție. Vă reamintesc - PSD are 45% din ponderea în Parlament a acestei coaliții și sigur, unele lucruri au mers bine, altele au mers prost, dar împreună vom decide ceea ce e bine pentru România. Nu pot să spun că toate politicile publice au fost bune în aceste 10 luni, că dacă erau bune n-am fi avut, să zicem, semne ale unei semi-crize economice. Și atunci e necesar să facem această evaluare. Astea sunt discuții pe care le vom face în perioada următoare', a afirmat Grindeanu, la Bruxelles, unde efectuează o vizită.
Acesta a adăugat că de vineri va merge în țară și va avea întâlniri regionale cu primarii, cu aleșii locali, cu simpatizanții PSD, în care le va spune 'cum stăm, unde stăm, unde suntem' și vor decide împreună drumul pe care vor porni.
'Eu nu-mi doresc să suprapunem lucrurile, doresc să le clarificăm rapid. Dacă cineva ar spune că în acest moment lucrurile în cadrul coaliției funcționează și e așa o armonie, ar minți. Lucrurile ar putea să meargă mult mai bine, lucrurile ar putea să fie sau deciziile ar putea să fie mult mai bune pentru români. Iar asta, dacă avem de ales între a ajunge la o guvernare mai bună, să spunem, urmare a unei perioade scurte de reconfigurare a coaliției, nu cred că e un mare minus. Dar hai să ajungem acolo. Adică eu nu pot să anticipez ce vor decide acei 5.000 de colegi ai mei', a menționat Sorin Grindeanu.

 

