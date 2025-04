Sorin Grindeanu: Pe zona feroviară trebuie să găsim soluţiile pe care le-am găsit pe zona rutier

”Pe zona feroviară trebuie să găsim soluţiile pe care le-am găsit pe zona rutieră. Există şi pe zona constructorilor, dar şi în zona companiei un anumit ritm de care pot să spun că nu sunt mulţumit, comparativ cu ritmul de pe rutier. Asta este evident”, a declarat Sorin Grindeanu, marţi, într-o conferinţă de presă.

El a fost întrebat care este explicaţia pentru aceste diferenţe.

”Pe fiecare lot în parte pare că există neseriozitate. Dacă eu ştiu că am semnat cu UMB-ul şi că se termină aceşti 20 de kilometri peste trei ani, dau un exemplu, adică trei plus unu, un an proiectare, plus trei şi am siguranţă aici, dincolo, dacă se semnează ceva, cu oricare din companii şi durează doi ani tot timpul am semne de întrebare: vor termina în doi ani, nu vor termina. De aceea spun că e o zonă de neseriozitate şi pe partea companiilor şi în mod evident trebuie să existe o îmbunătăţire şi în activitatea CFR Infrastructură. Sunt nemulţumit de cum se desfăşoară aceste contracte, evident. Şi de cei de la CFR Infrastructură, dar şi de companiile cu care s-au semnat aceste contracte”, a afirmat Sorin Grindeanu.