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Sorin Grindeanu: Viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate

| 08 iun, 19:53

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat luni că viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii 'modelul Bolojan de austeritate', iar social-democrații nu vor vota vreodată taxe noi, tăieri de salarii, măsuri care 'lovesc' în pensionari sau în economia românească.

 

'Am avut astăzi o discuție foarte deschisă cu premierul Eugen Tomac. Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească. Dacă acest guvern vrea sprijinul PSD, atunci reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos, nu ca până acum. Nici o reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești', a declarat Grindeanu la sediul PSD după întâlnirea liderilor social-democrați cu premierul desemnat Eugen Tomac.
Acesta a adăugat că România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale și a dat ca exemplu restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi, care nu pot să-și plătească datoriile.
'În plan economic cred că cea mai importantă măsură de relansare este aceea în care statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări și care nu sunt plătite. Dacă astăzi avem un deficit mai mic, este pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia este sufocată și blocată în acest moment. În domeniul taxelor, aș dori sau am dori ca viitorul guvern să scadă TVA la alimentele de bază și la medicamente până la 9 sau chiar 5%. În plan social ne așteptăm să se ia în calcul o reducere concretă a taxelor pe muncă, măcar pentru salariile mici și medii. De aceea suntem, nu doar eu, ci cu toții, suntem de acord cu domnul Tomac când spune că România are nevoie de responsabilitate, nu de austeritate. Dacă aceasta va fi direcția guvernului, atunci vom putea discuta', a spus Grindeanu.
Președintele PSD a menționat că o decizie finală cu privire la susținerea sau nu a Guvernului Eugen Tomac va fi luată zilele următoare.
'În zilele viitoare ne așteptăm să se vină concret cu programul de guvernare și cu echipa de guvernare, iar în zilele următoare vom convoca un for mai larg al partidului, astfel încât, urmare a dezbaterilor, având toate datele, să putem să luăm o decizie în concordanță cu dorința oamenilor', a conchis el.
Premierul desemnat Eugen Tomac a început luni seria consultărilor politice cu partidele parlamentare, în vederea obținerii susținerii pentru validarea în Parlament a guvernului pe care urmează să-l propună.

 

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