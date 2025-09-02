Homepage » Actual

Ştefan Pălărie (USR): Prin gesturile populiste de astăzi, AUR nu vrea reformă, este în contrasens direct cu populaţia

| 04 sep, 19:00

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie a declarat, joi, că prin gesturile populiste de astăzi, AUR nu vrea reformă şi este în contrasens direct cu populaţia, el arătând că liderul AUR, George Simion, se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu, o zi obişnuită în care se vor dezbate şi se vor vota cele patru moţiuni de cenzură depuse de Opoziţie.

 

”Prin gesturile populiste de astăzi, AUR nu vrea reformă, este în contrasens direct cu populaţia. O populaţie care cere un stat prietenos cu cetăţeanul, un stat prietenos cu mediul de afaceri, în care birocraţia dispare şi nu un stat captiv sinecurilor şi baronilor locali. AUR nu face decât ceea ce ne-a obişnuit, dând din numeri nonşalant şi spunând că este doar pur marketing politic. Este acelaşi lucru şi astăzi, cu citirea acestor moţiuni de cenzură, împotriva unor pachete de măsuri care fac bine României”, a declarat liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, la Parlament.
El a mai spus că ”George Simion se smiorcăie că duminică va trebui să vină la serviciu, o zi obişnuită, în care pe procedură se vor dezbate şi se vor vota cele patru moţiuni depuse astăzi”.
”USR face ceea ce a făcut de fiecare dată. Propune şi susţine, inclusiv în guvern, măsurile pe care premierul Ilie Bolojan le-a iniţiat, iniţiază şi susţine, prin măsurile colegilor mei, Radu Miruţă la Economie şi Diana Buzoianu la Mediu, dar nu numai, pe tot ceea ce înseamnă eliminarea risipei banului public”, a mai spus Pălărie.
Senatorul AUR a anunţat că vor avea mai multe iniţiative care vor veni şi în Parlament în această sesiune, pentru că statul român nu mai poate să fie foarte generos cu proprii angajaţi şi foarte neprietenos cu cetăţenii.
”Continuând să cheltuim în ritmul acesta banii, nici măcar un TVA de 50% şi spun asta ştiind deplin că nu poate să existe o altfel de valoare, dar nu mai contează valoarea TVA-ului pus, dacă statul nu trece la cură de slăbire. Nu poate să mai existe acest stat. Pentru acest motiv, în mod evident, USR, alături de colegii de guvernare, vor veni, vor dezbate şi vor susţine guvernul în faţa acestor moţiuni de cenzură”, a precizat el.
Potrivit lui Pălărie, ”motivul pentru care acest pachet a fost despărţit în mai multe pachete a fost un lucru corect de făcut, pe principiul unei nave care îşi compartimentalizează cala pentru a nu avea o problemă generală”. ”Eu cred că toate pachetele au fost scrise cu simţul răspunderii şi cu intenţia ca ele să nu cadă, ci dimpotrivă să intre în vigoare de îndată ce moţiunile sunt respinse şi de asemenea sesizările la CCR sunt response”, a arătat el.

 

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ