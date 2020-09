Tăriceanu: "Toate guvernele au injectat bani în economie, ca să stimuleze consumul"

"Vreau sa va readuc aminte care era discursul, in anul 2009 si 2011, care era discursul presedintelui Traian Basescu, in care zicea ca bugetarul gras sta in carca privatului slabanog. Pentru ca aceeasi retorica a preluat-o si formulat-o Orban, Citu si toti. Mi se pare ingrozitor sa se procedeze asa. Mi se pare degradant. Guvenrul Orban a reusit sa se imprumute cu 100 de miliarde de lei. Achizitii in toate domeniile. Bani in plus pentru servicii, pentru primariile ai caror primari au trecut la PNL, bani pentru lupta impotriva epidemiei. Pentru toate aceste cheltuieli au gasit bani, pentru pensionari nu sunt bani. Daca Orban nu gaseste solutia, exista varianta sa-si dea demisia. Majorarea cu 40% va avea un aspect benefic in economie.

Toate guvernele afectate de coronavirus au injectat bani in economie, ca sa stimuleze consumul. Orban si cu Citu si Iohannis, la lectia asta au lipsit. O buna parte din bani se vor reintoarce. Pensionarii nu-si pot permite si daca vreti acum discutam si despre latura morala.

In Romania, pensionarii au pensie de peste 1000 de lei. Cate zile ar rezista ei? Sa nu mai faca afirmatii nerusinate la adresa pensionarilor.

In spatele acestei decizii a lui Iohannis si Orban sta un calcul civic. Ei stiu ca majoritatea pensionarilor nu vor vota cu PNL-ul. Nu e o problema de bani, problema este de a stabili prioritatile. Bani ar fi. Daca, in loc sa dea 40 de milioane de euro pentru publicitate, i-ar fi pus deoparte pentru pensii", a declarat Călin Popescu Tăriceanu pentru RomâniaTV.

Fostul premier a făcut referire şi la achiziţia de rachete Patriot şi la colectarea deficitară a TVA în ultimii ani.

"Cine-i impiedica sa faca o colectare mai buna a TVA-ului? Gasesti bani pentru celelalte. Nici guvernul anterior nu a avut o colecatre mai buna. Guvernul actual s-a imprumutat 100 de miliarde si au avut bani sa dea la primarii si primarii respectivi au trecut la PNL. Resurse sunt, totul este sa stabilesti prioritatile. Daca prioritatea este sa nu dai bani la pensionari, dar sa dai bani pentru achizitii de rachete, si asta este o prioritate.

Este o forma de amenintare pentru oamenii in varsta. Cîţu, in loc sa se rezume la a fi ministru de Finante, unde nici acolo nu se descurca, vrea sa fie om politic. Este o aberatie a lui Cîţu, care nu stie de finante publice. Sunt niste fantasmagorii care functioneaza doar in mintea lui.

Exista declaratii si ale ministrului Finantelor si ale lui Traian Basescu, care spun ca dupa aceasta lege ne vom imprumuta. Sa stiti ca Traian Basescu vrea sa fie consecvent cu ce a facut el in 2009 si 2011. In loc sa ia masurile normale care ar fi trebuit adoptate, au preferat sa nu faca niciun fel de economii in 2009, ca sa se realeaga el presedinte. S-a reales si promisiunea s-a schimbat la 1 august", a declarat Călin Popescu-Tăriceanu pentru România TV.

