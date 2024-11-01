Ștefan Pălărie a pledat pentru depolitizare și pentru extinderea programului 'Masă caldă'

Totodată, Pălărie a criticat textul moțiunii simple 'Educația între avarie și abandon', apreciind că a fost întocmit prin copierea unor puncte de vedere exprimate deja în public. Educația 'nu este un filmuleț de TikTok de 30 de secunde', a spus Pălărie, în dezbaterile din plenul Senatului.

'De câte ori suntem chemați să dezbatem, în acest for, un subiect atât de important precum cel al Educației, mă aștept la o dezbatere profundă, serioasă, la un act de responsabilitate față de țara asta, care ne-a trimis aici, în Parlament. Însă este a doua oară când, sub pretextul unei astfel de dezbateri despre Educație, suntem chemați să comentăm, așa, ca la o șuetă, un material încropit cu copy paste din niște puncte de vedere exprimate de alții în public. Educația nu este un filmuleț de TikTok de 30 de secunde. Educația ar trebui să fie exact antidotul a ceea ce se întâmplă de multe ori acolo', a transmis senatorul USR.

El a opinat că inițiatorii moțiunii 'duc în derizoriu' Educația și că devin 'total necredibili' printr-o 'morișcă de fițuici' de câte două pagini, pe care le prezintă ca moțiuni.

'Ați preluat în text cu copy paste niște analize ale studenților de la ANOSR. Dar măcar ați avut curiozitatea să stați de vorbă cu ei? V-ați întâlnit, le-ați expus soluțiile și ideile pe care le aveți privitoare la Educație? Noi, cei din USR, am făcut acest lucru. Ne-am întâlnit cu studenții. Le-am dat o voce, am înțeles ce nu merge și suntem pregătiți să îmbunătățim condițiile lor de a fi studenți în România', a arătat el.

Pălărie a mai apreciat că Educația a fost primul domeniu afectat de măsurile pentru ajustarea deficitului bugetar și că ar trebui să fie prima care beneficiază de sprijin.

'Viziunea noastră, a USR, despre Educație - și mă adresez colegilor din Guvern de data aceasta - este că nu mai poate fi țapul ispășitor al deficitului. Ci prima care ar trebui acum să primească un suflu de oxigen și alocări din buget, investiții și sprijin. Educația a fost prima lovită. Acum trebuie să fie prima ajutată', a precizat el.

Pălărie a pledat pentru 'depolitizare' în Educație și numiri 'transparente' în ceea ce privește directorii de școli.

'Curaj, domnule premier, sunt convins că putem să curățăm sistemul', s-a adresat el premierului Ilie Bolojan, prezent în sală.

Potrivit acestuia, abandonul școlar reprezintă o problemă 'imensă', care poate fi combătut cu măsuri precum: program extins de masă caldă, sistem de școală între orele 8:00 - 17:00.

'Vă cer, așadar, să investim, nu să cheltuim în Educație și, astfel, să nu lăsăm Educația să eșueze, pentru a nu deveni o pepinieră de extremism și de violență', a adăugat el.