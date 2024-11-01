Tișe: Vom avea Guvern de data aceasta; criza guvernamentală se va încheia, cel puțin pentru moment

''Jocurile de putere făcute de partide au adus țara în colaps, în pragul dezastrului, iar acestea riscă să nu mai intre în Parlament la următoarele alegeri. Jocurile de putere sunt acestea: PSD și PNL nu vor să-și sacrifice parlamentarii în alegeri anticipate. USR și UDMR se tem să nu piardă accesul la guvernare. Esențial este că parlamentarii, indiferent de partid, nu-și vor sacrifica mandatul și viitorul politic pentru un principiu pe care nici măcar propriul partid nu îl poate garanta. Nimeni nu știe dacă va mai prinde un loc eligibil pe listă, indiferent de ce le promit șefii. Și niciunul nu vrea să-și încheie cariera politică dintr-un exces de demnitate. Mai ales, cei mulți, care nu au altă meserie și nu au făcut nimic în viața lor în afara politicii'', a scris Tișe, miercuri, pe Facebook.

În tot acest timp, avertizează el, țara se află într-o criză 'profundă', iar populația a ajuns 'la limita suportabilității'.

''De aceea, dincolo de declarații și jocuri de culise, partidele au început să simtă adevărata frică de electoratul disperat: frica de a pierde puterea și de a nu mai intra în Parlament'', a arătat Alin Tișe.

El a vorbit despre modul în care se vor poziționa partidele în ceea ce privește Guvernul Niculescu.

''PNL s-a victimizat după moțiunea PSD, a vorbit despre trecerea în opoziție și a luat decizii interne în acest sens, dar a făcut tot ce a putut pentru a rămâne la butoane. A obstrucționat variante de guvernare, a prelungit negocierile și a tras de timp pentru a rămâne la putere cât mai mult. Acum, când mandatele parlamentarilor devin miza reală, jocul se apropie de final. PSD a dărâmat Guvernul, a ieșit de la guvernare și a plătit politic pentru asta. Acum va intra din nou la guvernare, indiferent cine va conduce viitorul Executiv. USR și UDMR joacă defensiv în acest ultim episod. Pentru ele, guvernarea înseamnă relevanță politică, iar alegerile anticipate pot însemna pierderi greu de recuperat. Vor vota Guvernul chiar dacă nu vor face parte din el. AUR joacă singura carte care îl avantajează acum: alegerile anticipate. Vrea să transforme criza în voturi, voturile în primul loc și primul loc în putere'', consideră Tișe.

În opinia acestuia, partidele vorbesc despre principii, dar calculează doar mandate și procente, vorbesc despre țară și responsabilitate, dar, în realitate, își negociază supraviețuirea politică și șansele de a intra în Parlament.

'Concluzia mea este simplă: vom avea Guvern de data aceasta! Cu aceleași partide, care vor vota din nou, invocând alte explicații, indiferent dacă vor intra sau nu în componența Guvernului. Și cu un alt premier. Dar un Guvern va trece de Parlament, pentru că acum prea mulți au prea mult de pierdut dacă acesta nu trece. Iar după ce se încheie acest episod, începe următorul: goana după puncte electorale în perspectiva alegerilor din 2028. Stați liniștiți! Criza guvernamentală se va încheia, cel puțin pentru moment. Criza de încredere, însă, continuă'', a fost mesajul transmis de liberal.