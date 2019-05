Toader: Am refuzat să îmi însușesc proiectele de OUG privind amnistia și grațierea elaborate în alte „centre de reflecție”

”Confirm spusele dnei premier ! Pe masa Guvernului nu a ajuns nici un proiect de OUG referitor la amnistie și grațiere. MJ nu a elaborat nici un proiect de OUG referitor la amnistie și grațiere. Am refuzat să îmi însușesc vreunul dintre proiectele de OUG, referitoare la amnistie și grațiere, proiecte elaborate în alte „centre de reflecție”", a scris, miercuri dimineață, fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, pe Facebook.

Reacția fostului ministru vine după ce premierul Viorica Dăncilă spune că nu a avut niciodată pe masă un proiect de ordonanță de urgență pe amnistie și grațiere, iar legat de alte proiecte pe justiție spune că nu a vrut să pună în pericol România și să fie activat articolul 7, refuzând să menționeze clar din partea cui veneau insistențele.

”O să fiu foarte sinceră, aceasta a fost o opinie în cadrul PSD să dăm OUG pe anumite aspecte referitoare la justiție. Dacă nu le-am dat, nici măcar nu am văzut articole. Nu le-am văzut pentru că am simțit întotdeauna că ar fi o vulnerabilitate pentru noi, pentru țară, dacă Guvernul ar fi dat aceste ordonanțe. Poate unele dintre aspecte erau necesare. Am văzut că s-au făcut și anumite abuzuri, au fost încălcate drepturile unor oameni. Pentru noi trebuie să conteze oamenii. Nu am judecat în prisma dacă OUG au fost sau nu corecte. Poate unele măsuri trebuiesc luate. Chiar media și ONG-urile trebuie să vadă care e realitatea. Eu m-am gândit, ca premier, că pentru mine e importantă țara. M-am gândit că nu pot pune în pericol România să fie activat Art. 7. M-am gândit la imaginea României", a spus Viorica Dăncilă.

Întrebată dacă insistențele veneau din partea lui Liviu Dragnea cu privire la OUG pe coduri, Dăncilă a completat: "Nu vreau să mă întorc la insistențele lui Liviu Dragnea. Au fost mai multe insistențe. Nu vreau să îl acuz acum pe dl Liviu Dragnea care nu e aici și nu poate să spună dacă da sau nu. Nu ar fi corect din partea mea. Nu am primit niciodată acest document. A fost o discuție pe aministie și grațiere. Se crease un val, dar nu numai din partera PSD. La DNA Ploiești, Oradea. A fost un val. Atunci când s-a văzut ce s-a întâmplat la DNA Ploiești. Se crease un val în societate dar nu a fost o impunere în a da amnistia și grațierea. Eu nu am avut niciodată pe masa guvernului un document referitor la amnistie și grațiere, lucru pe care il poate confirma și dl Tudorel Toader".

