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Tomac către PNL: V-ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine; sunt foarte optimist

| 11 iun, 22:08

 

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat, joi, că este foarte optimist, chiar după decizia anunțată de PNL și că aceia care țin cu România sunt așteptați alături de el.

 

 

 

'Am înțeles mesajul PNL și îl respect. V-ați hotărât să mergeți în opoziție, foarte bine, dar renunțați la demagogie. Pentru că, dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. N-avem nevoie lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist. Iar cei care țin cu România sunt așteptați alături de mine', a spus Tomac într-un mesaj video publicat pe Facebook.
PNL a luat decizia să nu susțină învestirea Guvernului propus de premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat, joi, președintele partidului, Ilie Bolojan.
'Analizând contextul politic, PNL a luat decizia să nu susțină învestirea acestui Guvern. Ca efect al acestei decizii, grupurile parlamentare nu vor participa la vot sau vor fi 'Prezent, nu votez'. De ce am luat această decizie? În primul rând, pentru că, dat fiind situația în care avem un Guvern fără o susținere politică explicită, deci fără o susținere parlamentară explicită, acest Guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și, deci, nu este o soluție guvernamentală în momentul de față', a explicat Bolojan, după ședința extinsă a Biroului Politic Național al partidului.

 

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