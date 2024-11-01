Tomac, după discuția cu PSD: Luăm în calcul crearea unei poziții de vicepremier ce va coordona programul de digitalizare

Tomac a fost întrebat dacă ia în calcul crearea unui minister al digitalizării.

'Luăm în calcul chiar crearea unei poziții de viceprim-ministru care va coordona programul de digitalizare. Este una din opțiunile pe care le avem acum pe masă, pentru că mi se pare că avem foarte multe proiecte pe această dimensiune a digitalizării, însă ele au nevoie de un impuls și de o abordare mult mai integrată în ceea ce privește implementarea acestor proiecte', a spus premierul desemnat, după întâlnirea cu liderii social-democrați, de la sediul central al PSD.

El a menționat că obiectivul său este atragerea banilor din PNRR, pentru că asta înseamnă relansarea economiei.

'Mă bucur că am găsit deschidere în ceea ce privește prioritățile majore ale României ce țin de implementarea obiectivelor asumate în PNRR, obiectivul de accedere în OCDE și, evident, nevoia de a continua mai departe programele importante și eficiente care țin de repornirea economiei. Am discutat despre nevoia de a fi atenți în ceea ce privește procesul de relansare economică și grijile pe care le au românii cu privire la taxare și impozite. Evident că nu este momentul să ne hazardăm sub nicio formă pe această direcție. Am asigurat conducerea PSD că guvernul pe care îl propun va fi extrem de prudent și atent astfel încât românii să nu mai simtă noi poveri sau biruri. Îmi doresc ca în acest moment tensionat pentru societate să rămânem echilibrați, deschiși spre dialog și soluții', a afirmat Eugen Tomac.

Acesta a precizat că apelul său către toate partidele este la responsabilitate, pentru că România are în prezent nevoie de un guvern capabil să ia decizii și să păstreze direcția pe care țara și-a asumat-o - cea pro-occidentală.