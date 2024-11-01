Trump afirmă că războiul cu Iranul „se apropie de sfârşit”
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi pentru NBC News că războiul cu Iranul „se apropie de sfârşit”.
În interviul care s-a concentrat pe faptul că Trump a mers la golf în timpul războiului dintre SUA şi Israel cu Iranul, preşedintele american spune că armata iraniană a fost „decimată” şi că actuala conducere a ţării este „mult mai rezonabilă” şi mai puţin „radicalizată” decât liderii anteriori, care au fost în mare parte ucişi în atacurile americane şi israeliene.
„Ne descurcăm excelent”, a spus Trump. „Şi se apropie de sfârşit”, a adăugat el.
Anterior, Wall Street Journal a scris, pe surse, că Donald Trump le-ar fi spus consilierilor că vrea să pună capăt războiului din Iran chiar şi fără redeschiderea strâmtorii Ormuz.
