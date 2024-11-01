Homepage » Actual

Turcan depune un proiect prin care modificările privind admiterea la liceu să se aplice peste patru ani

| 19 aug, 16:16

Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat miercuri că depune o propunere legislativă prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generația copiilor înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2026 - 2027.

 

'Admiterea la liceu și Evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare! Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2026 - 2027', a scris Turcan, pe Facebook.
Potrivit deputatei, în perioada următoare, 'asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a'.
'Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată. Îmi exprim speranța ca actuala conducere a Camerei Deputaților să pună acest proiect pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriașă pentru viitorul generațiilor viitoare', a transmis Raluca Turcan.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

usr

USR depune proiect de lege pentru desfiinţarea admiterii paralele la liceu: Nu face decât să adâncească inechităţile

19 aug, 16:21
Citeşte mai departe
ucraina

Ucraina: Autoritățile anticorupție anunță destructurarea unui grup infracțional din care făcea parte un oficial prezidențial

20 aug, 08:28
Citeşte mai departe
aur

AUR propune ca fermierii să beneficieze direct de acciza redusă la motorină

19 aug, 16:23
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Cum păstrezi salata de vinete albă și cremoasă. Trucurile simple care fac diferența

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
sorin grindeanu
Sorin Grindeanu, despre alegerile anticipate: E un scenariu pe care nu pot să-l exclud niciodată
Bolojan
Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, despre consultările de la Cotroceni: A fost o atmosferă bună, zen, dacă se poate spune așa
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan: PSD trebuie să renunţe, în ultimul ceas, la jocul electoral pe tema Legii salarizării
Irineu Darău
Ministrul Irineu Darău: Acum păstrăm ratingul de țară cu foarte multă rațiune și cu multă greutate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Video cu „nebunia” din China: au început Jocurile Mondiale a Roboților Umanoizi / Un robot a ratat pista de atletism și a lovit parapetul
h
VIDEO Polițiștii au descins iar la grădina zoologică ilegală din Dâmbovița, de unde Dani Mocanu și-ar fi luat animale exotice. Ce infracțiuni vizează anchetatorii
h
Femeia care a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49 și-a ridicat banii: „Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt"
economica.net
feminis.ro
h
Cum păstrezi salata de vinete albă și cremoasă. Trucurile simple care fac diferența
h
Tupac Shakur a fost ucis în urma unei „răzbunări” între bande, potrivit acuzării
h
Wladimir Klitschko, fostul partener al lui Hayden Panettiere, reacție după moartea actriţei: „A părăsit această lume mult prea devreme”
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ