Turcan depune un proiect prin care modificările privind admiterea la liceu să se aplice peste patru ani
Deputata PNL Raluca Turcan a anunțat miercuri că depune o propunere legislativă prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generația copiilor înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2026 - 2027.
'Admiterea la liceu și Evaluarea națională a elevilor la finalul clasei a VIII-a pot să fie procese mult mai bune și mai corecte decât cele din prezent. Altfel, nu se justifică o schimbare! Pentru că lucrurile bune nu se fac în grabă, depun o propunere legislativă, prin care noile modalități de admitere la liceu și de testare a performanțelor elevilor la finalul clasei a VIII-a să intre în vigoare începând cu generația de elevi înscriși în clasa a V-a în anul școlar 2026 - 2027', a scris Turcan, pe Facebook.
Potrivit deputatei, în perioada următoare, 'asociațiile de părinți, de profesori, de elevi, experți în educație și autorități publice centrale vor avea dificila sarcină de a identifica cele mai bune modalități pentru a aduce cu adevărat performanță în școală și pentru a combate flagelul abandonului școlar, care este cel mai pronunțat în jurul clasei a VIII-a'.
'Soluția cea mai bună vine dintr-o dezbatere publică cât mai largă și aplicată. Îmi exprim speranța ca actuala conducere a Camerei Deputaților să pună acest proiect pe ordinea de zi a ședinței extraordinare de săptămâna viitoare, pentru că nu este un proiect cu miză politică, dar este un proiect cu o miză uriașă pentru viitorul generațiilor viitoare', a transmis Raluca Turcan.
Tag-uri:
loading...
Ştirile orei
USR depune proiect de lege pentru desfiinţarea admiterii paralele la liceu: Nu face decât să adâncească inechităţile
19 aug, 16:21
Ucraina: Autoritățile anticorupție anunță destructurarea unui grup infracțional din care făcea parte un oficial prezidențial
20 aug, 08:28
19 aug, 16:23
ECONOMICA.NET
DAILYBUSINESS.RO
STIRIDESPORT.RO
ROMANIATV.NET
FEMINIS.RO
Comentarii
Adauga un comentariu nou
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ
x
25 sep, 10:27
Ultima "pomană electorală" a Guvernului: Tichete pentru masă caldă pentru pensionarii cu venituri mici
25 sep, 09:57