Homepage » Actual

Turcan (PNL): Intenționez să amendez proiectul de lege; judecătorii CCR să răspundă individual

| 11 feb, 18:50

Deputatul PNL Raluca Turcan a anunțat, marți, că intenționează să amendeze proiectul de lege depus în Parlament, astfel încât judecătorii Curții Constituționale să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român.

 

''Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele plenului, prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată și introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit, dacă absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile. Intenționez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!'', a scris Turcan pe Facebook.
Ea a arătat că ''România riscă să piardă bani europeni - nu puțini, ci 231 milioane de euro - și credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor''.
''Când deciziile sunt amânate la nesfârșit, acum costul îl plătesc românii. Nu judecătorii CCR. E important să schimbăm această situație! Funcția publică nu este un privilegiu fără răspundere. Iar românii nu trebuie să plătească prețul unor jocuri instituționale, în interes politic, care țin țara pe loc! Articolul 52, alin. 3, din Constituția României prevede că: 'Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență'', a mai scris Raluca Turcan.
Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.
Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanța supremă de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților.
Instanța supremă consideră că măsurile din proiectul Guvernului ''pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu''.
Este a cincea oară când judecătorii constituționali amână decizia în acest caz.
Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri Curții Constituționale o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Nicusor Dan

Nicușor Dan: Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale, mai puțin de zgomot și lozinci

13 feb, 21:33
Citeşte mai departe
Bolojan

Bolojan: Anul trecut, în jur de 50 de milioane de euro a fost ajutorul pe care România l-a acordat Ucrainei

13 feb, 21:42
Citeşte mai departe
ciucu

Ciucu: Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația, după care au blocat reformele necesare

13 feb, 21:39
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Sharon Stone, emoționată până la lacrimi la Balul Operei din Viena

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
ursula
Acordul UE-Mercosur, aprobat definitiv de Consiliul UE. Von der Leyen este 'nerăbdătoare' să-l semneze
miruta
Miruță: Costul zborului la Paris cu avionul Spartan - 30.000 de euro; în perioada 2023-2024 - de 6 ori mai mare
fifor
Fifor (PSD): Ventilarea în spaţiul public a ideii că militarii „se pensionează la 48 de ani” nu este o confuzie inocentă
Marinescu
Marinescu: Ne propunem achiziționarea de brățări electronice care să fie utilizate de deținuții care merg în permisie
Rogobete
Rogobete: Punem în consultare publică Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Iubire mare la Jocurile Olimpice: un sat olimpic de iarnă a rămas fără prezervative după trei zile
h
Nicușor Dan vs Maia Sandu: cum a ajuns Chișinăul să conteze mai mult decât Bucureștiul la Conferința de Securitate de la München
h
Rareș Bogdan îi pune condiții lui Bolojan: „Trebuie să se consulte și să ne informeze, nu poate să ia deciziile în spatele ușilor închise”
economica.net
feminis.ro
h
Sharon Stone, emoționată până la lacrimi la Balul Operei din Viena
h
Bad Bunny, în fruntea topurilor muzicale din Germania după spectacolul său de la Super Bowl 2026
h
Prințul William a vizitat o rezervație naturală în ultima zi a călătoriei sale în Arabia Saudită
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ