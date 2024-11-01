Turcan (PNL): Intenționez să amendez proiectul de lege; judecătorii CCR să răspundă individual

''Reamintesc că am depus un proiect de lege care obligă explicit judecătorii CCR să participe la ședințele plenului, prevede sancționarea cu 10% din indemnizația brută pentru fiecare absență nemotivată și introduce posibilitatea revocării de către autoritatea care i-a numit, dacă absentează nemotivat de cel puțin trei ori consecutiv sau nu își pot exercita funcția mai mult de 90 de zile. Intenționez să amendez acest proiect de lege în Parlament, astfel încât judecătorii CCR să răspundă individual, financiar, pentru prejudiciul creat statului român!'', a scris Turcan pe Facebook.

Ea a arătat că ''România riscă să piardă bani europeni - nu puțini, ci 231 milioane de euro - și credibilitate externă din cauza unor tergiversări care nu au nicio legătură cu fondul juridic al problemelor''.

''Când deciziile sunt amânate la nesfârșit, acum costul îl plătesc românii. Nu judecătorii CCR. E important să schimbăm această situație! Funcția publică nu este un privilegiu fără răspundere. Iar românii nu trebuie să plătească prețul unor jocuri instituționale, în interes politic, care țin țara pe loc! Articolul 52, alin. 3, din Constituția României prevede că: 'Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Răspunderea statului este stabilită în condițiile legii și nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență'', a mai scris Raluca Turcan.

Curtea Constituțională a României a amânat din nou, pentru 18 februarie, sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraților, au precizat, miercuri, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Surse din CCR au precizat că s-a decis amânarea pentru a se analiza cererea primită de la Instanța supremă de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară în legătură cu proiectul Guvernului de modificare a pensiilor speciale ale magistraților.

Instanța supremă consideră că măsurile din proiectul Guvernului ''pot conduce la un tratament discriminatoriu al magistraților în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu''.

Este a cincea oară când judecătorii constituționali amână decizia în acest caz.

Premierul Ilie Bolojan a transmis vineri Curții Constituționale o scrisoare în care arată că amânarea deciziei privind pensiile magistraților ar putea duce la pierderea a 230 de milioane de euro din fondurile PNRR.