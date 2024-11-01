Ursula von der Leyen apără 'preferința europeană' în sectoarele strategice

Ur

'Europa trebuie să fie capabilă să-și apere interesele strategice și să-și sprijine activ' propria bază de producție, iar 'preferința europeană este un instrument necesar pentru a contribui la acest obiectiv', a explicat ea într-o scrisoare adresată liderilor celor 27 de state membre.

Sprijinirea economiei europene și a producției 'Made in Europe' ('Fabricat în Europa') va fi în centrul unui summit al liderilor din UE privind competitivitatea, care va avea loc joi în Belgia.

Comisia Europeană a elaborat un proiect de lege care vizează stabilirea unei preferințe europene în anumite sectoare, inclusiv în industria auto, însă prezentarea sa, așteptată acum pe 25 februarie, a fost amânată de două ori în ultimele luni din cauza dezacordurilor dintre statele membre.

Acest concept este susținut cu tărie de Franța, în special pentru a-și proteja sectorul intern de baterii pentru vehicule electrice, dar este contestat de alte țări, precum Germania, care se tem de creșterea costurilor de aprovizionare ale producătorilor lor de automobile și ale altor producători industriali.

'Trebuie să stabilim, odată pentru totdeauna, o autentică preferință europeană în sectoarele noastre cele mai strategice', a argumentat Stephane Sejourne, vicepreședintele Comisiei însărcinat cu această problemă, într-un articol de opinie co-semnat de peste o mie de lideri de afaceri la începutul lunii februarie.