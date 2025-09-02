Homepage » Actual

Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale

| 25 sep, 16:55

Europarlamentarul PSD Vasile Dîncu a declarat joi că România are nevoie de un Consiliu Suprem de Apărare a Țării puternic și modernizat, iar această instituție trebuie să aibă un Secretariat Permanent care să producă analize proprii.

 

'Astăzi, când avem un război la graniță, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare ne lovesc zilnic, conștientizăm mai bine că securitatea nu mai înseamnă doar tancuri și frontiere. România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat. Nu doar un for cu valențe formale, ci de un organism care să devină centrul nervos al guvernării strategice. Un CSAT modern trebuie: să aibă un Secretariat Permanent care produce analize proprii, să includă noi domenii - energie, digital, sănătate, infrastructuri critice, să aducă la masă nu doar generali, ci și experți civili - sociologi, psihologi, ingineri, medici, cercetători, să lucreze prin subcomitete tematice, constant, nu doar ad-hoc, să integreze expertiza universităților, a cercetării și a mediului privat, să fie transparent, printr-un raport anual public', a scris Dîncu pe Facebook.
El a adăugat că 'un CSAT întărit' nu înseamnă centralizare, ci responsabilitate și coordonare.
'Dacă rămâne formal, vom continua să fim vulnerabili. Dacă va fi modernizat, poate deveni creierul strategic al României', a conchis acesta.
Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește joi în ședință, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

vasile

Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale

25 sep, 16:55
Citeşte mai departe
barbu

Ministrul Agriculturii: Programul pentru şcoli continuă, cu un buget majorat la 798 milioane lei

25 sep, 17:19
Citeşte mai departe
Rutte

Rutte: Țările Alianței pot ținti avioanele ruse care intră în spațiul NATO când este necesar

25 sep, 17:16
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Lui John Lennon 'îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle' după destrămarea The Beatles

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
bjddd
Ținta numită Fondul Proprietatea. De ce îi atrage pe “magnatul tranziției” din Slovenia și pe aliații săi
Năsui
Năsui, despre plata eșalonată a pensiei private: Lobby-ul a câștigat din nou; românii pierd
Anamaria Gavrilă
Anamaria Gavrilă (POT): Solicităm referendum; românii să fie întrebați legat de sprijinul acordat Ucrainei
olgu
Lia Olguţa Vasilescu spune că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi în administraţie
caciu
Adrian Câciu (PSD), despre Marcel Boloş: Ştiam că e mincinos dar nu mă aşteptam să fie şi lipsit de caracter!
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Loviturile ucrainene își fac efectul - Criză majoră de combustibil în Crimeea: Vom prelungi interdicția exporturilor de benzină
h
Militarii în rezervă au mers peste Ionuț Moșteanu: Discuții rapide pe tema pensiilor
h
Lege pentru butoane de panică în spitale. Manager: Nu am avut nevoie de o lege pentru a instala butoane de panică în fiecare salon și pentru a supraveghea video toate saloanele
economica.net
feminis.ro
h
Lui John Lennon 'îi displăcea că încă trebuia să fie un Beatle' după destrămarea The Beatles
h
Actriţa Claudia Cardinale a murit la 87 de ani
h
Leonardo DiCaprio spune că noul său film „One Battle After Another” este o satiră oportună
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ