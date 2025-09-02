Vasile Dîncu: România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat; nu doar un for cu valențe formale

'Astăzi, când avem un război la graniță, când cad drone pe teritoriul României, iar atacurile cibernetice și campaniile de dezinformare ne lovesc zilnic, conștientizăm mai bine că securitatea nu mai înseamnă doar tancuri și frontiere. România are nevoie de un CSAT puternic și modernizat. Nu doar un for cu valențe formale, ci de un organism care să devină centrul nervos al guvernării strategice. Un CSAT modern trebuie: să aibă un Secretariat Permanent care produce analize proprii, să includă noi domenii - energie, digital, sănătate, infrastructuri critice, să aducă la masă nu doar generali, ci și experți civili - sociologi, psihologi, ingineri, medici, cercetători, să lucreze prin subcomitete tematice, constant, nu doar ad-hoc, să integreze expertiza universităților, a cercetării și a mediului privat, să fie transparent, printr-un raport anual public', a scris Dîncu pe Facebook.

El a adăugat că 'un CSAT întărit' nu înseamnă centralizare, ci responsabilitate și coordonare.

'Dacă rămâne formal, vom continua să fim vulnerabili. Dacă va fi modernizat, poate deveni creierul strategic al României', a conchis acesta.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește joi în ședință, la Palatul Cotroceni, principalul subiect al reuniunii fiind securitatea spațiului aerian național.