Victor Ponta îl atacă dur pe preşedinte: "Dacă Guvernul decide să ne împuşte pe toţi, Iohannis aprobă"

Fostul prim-ministru acuză guvernul şi pe Iohannis de faptul că ar fi interesaţi doar de organizarea alegerilor locale şi parlamentare, ignorând problemele fierbinţi, cum ar fi pandemia şi anul şcolar, care începe în condiţii total atipice.

"Eu cred ca si copilul meu si ceilalti ar trebui sa mearga la scoala, dar al meu merge in mijlocul Bucurestiului, unde e un sector mai bogat si primarii pot acoperi ceea ce guvernul nu a putut. Cei mai multi elevi sunt in zone mai sarace, unde primarii nu au fonduri. Acum e tarziu, sa fim seriosi, am strigat de doua luni. Decizia de a lasa pe primari a fost de la inceput o lasitate si o ticalosie, pentru cei mai multi nu pot sustine si nici nu vor sa-si asume raspunderea.

Nu am vazut niciodata un guvern care sa nu-si asume si sa lase pe primari. Guvernul nu vrea sa se ocupe de sanatate si de educatie, dar se ocupa cu cumparat primari cu 1,3 miliarde de lei. Asta este coruptie institutionalizata. Astazi s-au publicat actele prin care s-au alocat 1,3 miliarde de lei, 300 de milioane de euro, catre primarii care au trecut la PNL. Daca ai banii si vrei sa ii aloci, ii aloci prin alocarea din august, pe niste formule. Tu nu dai nici un leu in luna august, dar iti pui in fondul de rezerva doua miliarde de lei, pe care ii aloca cu o singura semnatura a ministrului de Finante. S-au dus la 21 de primari PSD trecuti la PNL.

Stiam de cinci luni, de patru luni am strigat toti, am intrebat cum incepem scoala. Suntem la 72 de ore de inceperea scolii si singura decizie luata de guvern si sustinuta de Iohannis, pentru ca daca PNL decide sa ne impuste pe toti, Iohannis aproba, a fost sa spuna ca nu e treaba lor. S-o dea afara pe doamna ministru, daca nu intelege.

Eu cred ca nu a inteles niciodata si cred ca domnul Orban a ales-o ca ministru pe criteruiul obedientei politice si a faptului ca pare chiar mai putin pregatita decat Orban, care nu cred ca a prea fost pe la scoala.

Domnul Iohannis i-a facut plangere penala lui Dragnea cand au plecat primari de la PNL la PSD. Credeti ca acum o sa-i faca lui Orban?

Noi nu mai traim si nu o sa mai traim intr-o societate normala. Sper sa nu am dreptate, dar ma astept sa falsifice numarul de cazuri prin metoda clasica, nu facem teste. Pana in 27 o sa fie tot 1200-1300 de cazuri, pentru ca pe ei ii intereseaya alegerile. Cum vor face de pe 27 sa ne minta ca totul e perfect, ca sa treaca si 6 decembrie, nu stiu.

Evident ca va creste numarul de cazuri, dar in Romania nu se va prezenta acest lucru, pentru a indeplini singurul obiectiv al guvernuliu, pe care il au inca din februarie, si anume alegerile", a declarat Victor Ponta potrivit RomâniaTV.net.

