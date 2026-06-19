Winbet, firma de jocuri de noroc din spatele scandalului “Ciucu”

Potrivit informațiilor făcute publice de procurori, investigația a pornit de la suspiciuni privind activitatea unui operator din domeniu, indicat în spațiul public ca fiind Winbet, companie detinuta de Georgi Papazki si Danail Iliev, Georgi fiind fratele celebrului Valter Papazki. Acesta a fost condamnat in Bulgaria la zece ani de inchisoare, pentru ca comandat executia lui Valentin Aleksiev, cunoscut si ca Vulpea.

Surse apropiate cazului susțin că totul ar fi început după câștigarea unui jackpot substantial. Ulterior, o parte din fondurile rezultate din câștig au fost retrase pe cardul unei alte persoane, angajat al Winbet. Nemulțumit de situație, câștigătorul a formulat o plângere către ONJN, declanșând astfel o serie de verificări administrative și financiare.

Potrivit procurorilor, controalele aflate în desfășurare prezentau riscul unor sancțiuni importante pentru operatorul economic verificat. Mai mult, exista posibilitatea ca autoritățile să sesizeze organele de urmărire penală și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru demararea unor investigații privind fluxurile financiare și eventuale fapte prevăzute de legea penală.

În acest context, DNA susține că, în perioada 2–6 aprilie 2026, inculpata N.C.O. ar fi facilitat acceptarea promisiunii unei mite de 100.000 de euro de către un funcționar din cadrul ONJN care colabora cu anchetatorii. Suma ar fi fost promisă de inculpatul R.D.M., cetățean bulgar, în numele și în interesul operatorului de jocuri de noroc verificat. Scopul urmărit ar fi fost finalizarea controlului într-o manieră favorabilă companiei și evitarea unor eventuale sesizări către procurori și către autoritatea de combatere a spălării banilor.

Conform DNA, din acest dosar privind presupuse fapte de corupție în relația cu ONJN au rezultat ulterior indicii care au dus la deschiderea unui dosar distinct. Acesta este dosarul în care Ciprian Ciucu a fost pus sub acuzare pentru presupuse fapte de corupție legate de activitatea sa anterioară din administrația locală. Procurorii au precizat explicit că investigația privind edilul a derivat din ancheta inițială privind corupția din zona jocurilor de noroc.