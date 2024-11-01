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Zamfir: Legea salarizării modificată de ministrul demis Pîslaru categoric nu poate să treacă

| 10 iun, 19:36

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, consideră că legea salarizării bugetare, așa cum a fost modificată de către ministrul demis Pîslaru, categoric 'nu poate să treacă'.

 

'Așa cum a fost modificată legea salarizării de către domnul ministru demis Pîslaru, categoric că nu poate să treacă. Domnia sa a făcut niște modificări, din punctul nostru de vedere inacceptabile, și mă gândesc doar la acea modificare cu privire la eliminarea sporului de dirigenție, care este o mare prostie - nu vom accepta niciodată lucrul ăsta. Au fost și alte modificări cu care nu suntem de acord. Cred că o lege a salarizării, care, așa cum e ea astăzi prezentată, face mai mult rău decât bine, nu poate să fie acceptată de Partidul Social Democrat', a declarat Zamfir miercuri, într-o conferință de presă susținută la Parlament.
Despre jalonul din Planul Național de Redresare și Reziliență care prevede adoptarea legii salarizării, el a susținut că 'Guvernul de atunci a negociat în defavoarea României'.
'Jalonul prevede că vom încasa 50 de milioane de euro dacă facem legea salarizării și vom plăti 770 de milioane de euro dacă nu vom face legea salarizării - asta apropo de felul în care Guvernul de la vremea aia a negociat absolut în defavoarea interesului României. Și vă repet, eu cred că atunci când o astfel de lege produce în societate ceea ce vedem cu toții astăzi, e mai bine să nu o trecem așa și să așteptăm să o facem în discuții cu absolut toate categoriile sociale, ca să iasă o lege care să facă dreptate'.
Potrivit senatorului social-democrat, legea salarizării în forma actuală 'nu face dreptate'.
'Legea salarizării adâncește nedreptățile. Ca atare, n-avem niciun motiv să votăm o lege a salarizării care aruncă țara într-o criză socială fără precedent. (...) Atât timp cât această lege creează asemenea discrepanțe în rândul funcționarilor publici și suntem în pragul unei explozii sociale, e mai puțin importantă îndeplinirea jalonului decât a face dreptate oamenilor. Trebuie să facem dreptate oamenilor, până la urmă, ăsta a fost scopul legii salarizării, iar astăzi, așa cum arată ea, prezentată de ministrul demis Pîslaru, ea nu face dreptate oamenilor, ci adâncește discrepanțele între categoriile salariale. Ca atare, nu este acceptată de Partidul Social Democrat', a transmis senatorul PSD.

 

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