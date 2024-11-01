Homepage » Actual

Zamfir (PSD): Buzoianu trebuie să plece, poate odată cu premierul Bolojan

| 30 mar, 18:56

 

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat că formațiunea sa consideră că ministrul Mediului, Diana Buzoianu, trebuie să plece din Guvern, 'poate odată cu prim-ministrul Ilie Bolojan'.

 

 

 

'PSD a votat deja moțiunea împotriva ministrei USR pentru managementul catastrofal și pentru fanatism ecologic prin care a paralizat investiții de sute de milioane de euro în dauna sistemul energetic național. Iar, ca poziție politică, să știți că rămânem consecvenți', a afirmat Zamfir la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului.
El a spus că 'nu e nimeni în această sală care își pune speranța că dacă moțiunea trece, atunci doamna Buzoianu va fi cuprinsă de rușine, de remușcare față de sutele de mii de români pe care i-a lăsat fără apă și își va depune demisia sau că o va demite Ilie Bolojan'.
Daniel Zamfir a susținut că Diana Buzoianu a făcut 'proba incompetenței'.
'Acum tot aud de la colegii de la USR că încălcăm acordul coaliției. Ce nu înțeleg colegii de la USR e că există în orice acord politic o clauză care nu se pune niciodată explicit: e vorba de clauza decenței politice a bunului simț politic, care spune că atunci când greșești și când lași sute de mii de oameni fără apă din pură incompetență trebuie să-ți asumi răspunderea politică', a adăugat Zamfir.
Senatorul a mai acuzat-o pe Buzoianu de 'activism exacerbat'.
'Este mult fanatism, dar și multă incompetență la vârful ministerului', a spus Zamfir, exprimându-și încrederea că Diana Buzoianu 'trebuie să plece, poate odată cu prim-ministrul Ilie Bolojan'.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

Ministerul Muncii propune acordarea a 114.000 de bilete de tratament balnear, în anul 2026

30 mar, 18:49
Citeşte mai departe
buzo

Buzoianu: Moțiunea împotriva mea nu e un instrument de control democratic, ci o criză de nervi cu antetul Senatului

30 mar, 19:03
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Bruce Springsteen spune că „nu-şi face griji” că ar putea pierde fani din cauza criticilor aduse lui Trump

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
eugen tomac
Eugen Tomac: Președintele Nicușor Dan va face întotdeauna ceea ce este necesar pentru România
nicusor
Nicușor Dan: România susține eforturile internaționale de soluționare a conflictelor globale
rogobete
Rogobete anunță un control pentru depistarea medicilor care lucrează în privat în timpul programului de la spitale publice
dan
Nicușor Dan: Nu cred că se poate vorbi de influențe la nivelul CCR; judecătorii trăiesc în mijlocul societății
psd
PSD solicită PNL și USR să înceteze disputa care blochează reforma de relansare economică
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
VIDEO Ilie Bolojan anunță reducerea accizei la motorină: 'Dacă vrem să avem efect, trebuie să intervenim unde au fost creșteri mari' / Premierul vorbește și de un fond de solidaritate
h
După o lună de război, ce a mai rămas din capacitățile militare ale Iranului?
h
Legea bugetului de stat a intrat în vigoare: Principalele măsuri care sunt prevăzute pentru anul 2026
economica.net
feminis.ro
h
Bruce Springsteen spune că „nu-şi face griji” că ar putea pierde fani din cauza criticilor aduse lui Trump
h
Tom Hanks va avea rolul principal într-un film despre baseball, alături de Bad Bunny şi Colman Domingo
h
Loana, prima vedetă de reality-show din Franța, a murit la vârsta de 48 de ani
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ