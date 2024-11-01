Zamfir (PSD): Buzoianu trebuie să plece, poate odată cu premierul Bolojan

'PSD a votat deja moțiunea împotriva ministrei USR pentru managementul catastrofal și pentru fanatism ecologic prin care a paralizat investiții de sute de milioane de euro în dauna sistemul energetic național. Iar, ca poziție politică, să știți că rămânem consecvenți', a afirmat Zamfir la dezbaterea moțiunii împotriva ministrului Mediului.

El a spus că 'nu e nimeni în această sală care își pune speranța că dacă moțiunea trece, atunci doamna Buzoianu va fi cuprinsă de rușine, de remușcare față de sutele de mii de români pe care i-a lăsat fără apă și își va depune demisia sau că o va demite Ilie Bolojan'.

Daniel Zamfir a susținut că Diana Buzoianu a făcut 'proba incompetenței'.

'Acum tot aud de la colegii de la USR că încălcăm acordul coaliției. Ce nu înțeleg colegii de la USR e că există în orice acord politic o clauză care nu se pune niciodată explicit: e vorba de clauza decenței politice a bunului simț politic, care spune că atunci când greșești și când lași sute de mii de oameni fără apă din pură incompetență trebuie să-ți asumi răspunderea politică', a adăugat Zamfir.

Senatorul a mai acuzat-o pe Buzoianu de 'activism exacerbat'.

'Este mult fanatism, dar și multă incompetență la vârful ministerului', a spus Zamfir, exprimându-și încrederea că Diana Buzoianu 'trebuie să plece, poate odată cu prim-ministrul Ilie Bolojan'.