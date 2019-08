Încă un deces în cazul Săpoca. Managerul Spitalului de Psihiatrie și-a dat demisia

”În cursul nopții trecute am finalizat ancheta, iar în această dimineața am prezentat concluziile, iar managerului spitalului și-a dat demisia”, a spus Sorina Pintea.

Conform ministrului Sănătății, numărul deceselor a ajuns la 5. ”Din păcate o altă persoană a decedat azi-noapte”, a completat Sorina Pintea.

A cincea persoană care a decedat este o pacientă de 88 de ani , care a făcut un stop cardio respirator azi-noapte.

“Din păcate vorbim despre 5 decese, pentru ca unul dintre pacienţii aflaţi la spitalul Floreasca, pacient de 88 de ani, un pacient cu multiple comorbidităţi a decedat în cursul nopţii trecute”, a declarat Sorina Pintea.

Ministrul Sănătății a mai spus că va depune plângeri penale împotriva medicului de gardă și a asistentelor pentru neglijență în serviciu.

“Managerul spitalului și-a înaintat demisia în această dimineață”, a afirmat Sorina Pintea, la Buzău.

Ministrul a mai spus că nu i-a cerut demisa managerului, ci a decis să demisioneze.

Ministrul Sănătății a mai afirmat că în România se vorbește mult despre problemele sistemului de sănătate, însă a ținut să atragă atenția că sistemul este compus din oameni, iar unii dintre aceștia nu-și fac datoria.

”Există un deficit de personal în sistemul medical, dar acesta s-a redus. În 2016 aveam 160.000 de oameni în sistem, iar acum sunt 185.000 de oameni. Vorbim mereu despre faptul că sistemul nu merge, dar sistemul suntem noi. 80% dintre manageri nu au ce căuta în sistemul de sănătate. S-a încetățenit o idee că merge și așa, s-a spus mereu că merge și așa. Ceea ce s-a întâmplat la Săpoca este rezultatul acțiunilor din ultimii ani, când s-a mers pe ideea că merge și așa. Aici este vorba despre nerespectarea atribuțiilor de serviciu și despre modul în care unii aleg să-și exercite atribuțiile medicale”, a spus Sorina Pintea.

Ministerul Sănătăţii va efectua controale la toate spitalele de psihiatrie din ţară, a mai anunțat Sorina Pintea.

"Noi am finalizat ancheta privitoare la acest caz, dar controlul începe abia acum, controlul va continua la toate spitalele de psihiatrie care au incluse compartimente de măsuri de siguranţă, dar şi la spitalele de psihiatrie din ţară. Ministrul Sănătăţii nu poate să meargă în fiecare spital din ţară, dar Direcţiile de Sănătate Publică au reprezentanţi în cadrul Consiliilor de Administraţie, care se pare că fac multă figuraţie, aşa este. Atâta vreme cât de luni de zile nu te întâlneşti... Aceste Consilii trebuie să aprobe bugete, să aprobe planuri de achiziţii. Sigur, acum spitalul spune: 'nu am buget', deşi are, pentru că angajează cheltuieli. Sunt mai multe aspecte pe care le vom verifica concret, vom începe cu aceste spitale pe măsuri de siguranţă, spital de psihiatrie, şi verificări la modul de funcţionare a Consiliilor de Administraţie a Comitetelor Directoare", a declarat Pintea la Spitalul de Psihiatrie Săpoca.

Sorina Pintea a anunțat luni dimineața concluziile anchetei făcute la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, după tragedia de ieri. Un pacient în sevraj etilic a omorât 5 oameni şi a rănit grav alţi 8, în ceea ce specialiştii numesc un episod psihotic. Ministrul Sănătăţii declara ieri că tragedia este rezultatul unui lung şir de erori, iar cei vinovaţi vor plăti.

Pintea spune că în unitatea medicală s-a produs un lung şir de erori umane şi a reiterat faptul că această tragedie putea fi evitată. Sorina Pintea ca asistenta nu si-a respectat fisa postului in care scria clar ca pacientilor nu trebuia sa li se lase la indemana obiecte contondente. Asadar, stativul nu trebuia in niciun caz sa ramana in salon.



A doua greșeală, potrivit lui Pintea, ar fi că spitalul a pus două persoane aflate în sevraj etilic în același pat. Adica in pat cu ucigasul a mai fost pus un barbat, desi existau paturi libere.

Pintea a mai spus că vor fi depuse plângeri penale după tragedia de la Spitalul de Psihiatrie Săpoca, însă așteaptă rezultatul controlului pentru a ști pe numele cui se vor îndrepta aceste demersuri.

Barbatul a fost internat in noaptea de joi spre vineri, cu etilism. I s-a administrat tratament, dar nu a dat semne ca ar fi violent.

In noaptea de sambata spre duminica, a luat un stativ de perfuzii si a lovit in zona capului pacientii din salonul sau si dintr-un salon apropiat.

Patru oameni au murit, iar alți nouă au fost răniți, dintre care doi au suferit traumatisme cranio-cerebrale grave.

Toti ranitii au fost transferati la Bucuresti.

După atac, agresorul a ieșit din spital pe geamul unui salon, dar a fost prins de un echipaj de poliție care tocmai venise la spital să interneze o altă persoană.

Atacatorul a fost dus ieri la tribunalul buzau. Mai apoi s a decis ca acesta sa fie internat provizoriu in spitalul de psihiatrie pt a se stabili daca acesta are discernamant.

In acest dosar, procurorii au început urmărirea penală sub aspectul infracţiunii de omor calificat.

