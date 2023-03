5 dintre cele mai emblematice rivalități din lumea sportului

Audiențele ridicate înseamnă și un volum mai mare de pariuri plasate pe respectivul eveniment, ceea ce face să intre și mai mulți bani în sport, prin intermediul sponsorizărilor acordate de bookmakeri. Este un cerc în care toată lumea are de câștigat, pariorii beneficiind la rândul lor de oferte ce pot fi activate cu coduri promoționale așa cum este Cod bonus Netbet.

Am dat ca exemplu cea mai importantă rivalitate din ultimul deceniu, ținând cont de numărul de urmăritori pe care îi au cei doi sportivi pe rețelele sociale: Messi are 400 de milioane, iar Cr. Ronaldo are 518 milioane. Au existat rivalități emblematice și în alte sporturi. Iată 5 dintre cele mai fascinante povești:

Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo

Timp de nouă ani, cei doi s-au duelat în fotbalul spaniol, jucând pentru FC Barcelona, respectiv pentru Real Madrid. A fost cea mai bună perioadă din carierele lor prodigioase, fiecare putând concura pentru titulatura de „cel mai bun fotbalist din toate timpurile”.

Messi și Ronaldo sunt cei mai premiați jucători de fotbal din istorie, cucerind împreună peste 75 de trofee. Sunt singurii fotbaliști care au marcat minim 800 de goluri fiecare pentru echipele de club și pentru echipele naționale (Argentina/Portugalia). Lionel Messi a marcat al 800-lea gol din cariera sa în amicalul câștigat de Argentina în fața reprezentativului statului Panama, pe 24 martie 2023, în fața a 83.000 de spectatori.

Ronaldo deține recordul pentru cele mai multe goluri oficiale marcate de un jucător în întreaga carieră. Are 120 pentru naționala Portugaliei, 7,5% din ele fiind înscrise contra Luxemburgului... Ultima confruntare directă s-a consemnat în acest an, când patronul lui Al-Nassr, echipa pentru care joacă Ronaldo, a organizat special un amical cu PSG-ul „lui Messi”.

Roger Federer vs Rafael Nadal

Este cea mai mare rivalitate din istoria tenisului modern. A primit chiar și un nume: Fedal. La povestea de succes mediatică au contribuit și diferențele dintre cei doi: Federer a fost stângaci, iar Nadal a fost dreptaci; reverul elegant al lui Federer întâlnea opoziție din partea forhendul-ului bazat pe forță al lui Nadal; Federer era un tip calm, Nadal era extrovertit.

După ce Federer și-a agățat racheta în cui, Nadal a declarat: „Când Roger părăsește competiția, da, o parte importantă a vieții mele pleacă, pentru că toate momentele în care a fost lângă mine sau în fața mea au fost momente importante din viața mea”.

Mohammad Ali vs Joe Frazier

Ali s-a afirmat în lumea boxului pe când avea 25 de ani, prin victoria împotriva lui Sonny Liston, care i-a adus titlul mondial. Apoi, a avut un bilanț de 29-0 la profesioniști, înainte de a i se retrage licența de box, pentru că a refuzat să lupte în războiul din Vietnam. În absența lui, Joe Frazier a urcat pe primul loc la categoria grea. Cei doi erau prieteni, iar Frazier a vorbit personal cu președintele Nixon pentru a-l ajutat pe Ali să își recapete licența. Până la urmă, acest lucru s-a întâmplat.

Între Ali și Frazier a fost programată „Lupta Secolului”, în martie 1971. Prietenia s-a rupt după ce primul și-a schimbat numele în Cassius Clay și l-a acuzat pe rival că a trădat rasa de culoare, din care făcea parte. Au fost trei lupte: prima câștigată de Frazier, iar a doua de Ali. În a treia s-a luptat până aproape de moarte și martorii au fost de părere că trebuia să se dicteze remiză.

Kobe Bryant vs. Shaquille O'Neal

A fost rivalitatea care a renăscut interesul pentru NBA la sfârșitul anilor '90. La câțiva ani după ce au devenit coechipieri la Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal l-a acuzat pe Kobe Bryant de joc egoist. Potrivit articolele din presa vremii, O'Neal ar fi fost gelos că tricoul lui Bryant se vindea mai bine decât al său. Lucrurile s-au înrăutățit în sezonul 2003-2004, când O'Neal a spus că „în cantonament este toată echipa”, deși Bryant nu era prezent. Cei doi s-au insultat în public, iar atmosfera din vestiar s-a stricat. În consecință, Lakers a pierdut toate cele cinci meciuri din finala NBA, în fața lui Detroit Pistons.

Nu a fost confirmat, dar se spune că Bryant i-a pus pe cei de la Lakers să aleagă între el și O'Neal. Astfel „Big Shaq” a ajuns la Miami, în 2004. Culmea, cei doi au devenit prieteni după aceea. După moartea lui Bryant, Shaquille a spus: „Nu vă înșelați, chiar și atunci când oamenii credeau că suntem în relații proaste, când camerele erau oprite, el și cu mine ne făceam cu ochiul unul altuia și spunem: hai să mergem la un striptease”.

Steffi Graf vs Monica Seleș

Făcând trecerea la profesioniști la doar 15 ani, Monica Seleș a câștigat primul ei titlu în carieră la Houston Open în 1989 și a ajuns în semifinala Roland Garros în același an. A ajuns în Top 10 încă din primul an, ceea ce a reprezentat o performanță remarcabilă. A învins-o pe Steffi Graf de cinci ori din cele 15 meciuri directe patru dintre aceste victorii fiind în finale de Grand Slam.

Seleș era semnificativ mai tânără decât rivala sa și avea potențial să devină o jucătoare mai importantă în istoria acestui sport. Dar, în 1993, într-o zi considerată drept „cea mai neagră” in istoria tenisului, Monica Seleș a fost înjunghiată de un fan al lui Steffi Graf. Avea doar 19 ani și deja își trecuse în cont opt titluri de Grand Slam. A supraviețuit atacului, dar nu și-a mai putut continua cariera.

