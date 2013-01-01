Homepage » Actual

Adrian Năstase: Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994

| 19 aug, 17:42

Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994, prin Memorandumul de la Budapesta, semnat alături de Marea Britanie, Franța, SUA și China, sau prin tratatul de recunoaștere reciprocă de după destrămarea URSS, amintește fostul premier Adrian Năstase, care subliniază că tema principală în prezent o reprezintă chestiunea teritorială, care nu a fost discutată la Washington.

 

'Esența conflictului o reprezintă agresiunea Rusiei asupra teritoriului Ucrainei (indiferent de cauze și circumstanțe). Deci chestiunea principală o reprezintă chestiunea teritorială. Ea nu a fost discutată la Washington. S-a discutat însă despre garanții de securitate. Implicit, se recunoaște că nu va exista o reacție dură pentru a respinge Rusia din teritoriile ocupate în acest război, dar se dau garanții Ucrainei în cazul unui nou război declanșat eventual de Rusia în viitor! Nu e clar însă dacă aceste garanții vor fi date Ucrainei 'mari' (în frontierele recunoscute după 1991) sau unei Ucraine mai mici. Probabil că aceasta din urmă va fi soluția. Practic, la Washington, s-a oferit doar 'îndulcirea pilulei' care va trebui înghițită de Zelenski la întâlnirea cu Putin, când se va discuta despre cedările teritoriale. Fie vorba între noi, Ucraina a mai avut garanții de securitate din partea Rusiei și în 1994, prin Memorandumul de la Budapesta (semnat alături de Marea Britanie, Franța, SUA și China). Sau prin tratatul de recunoaștere reciprocă de după destrămarea URSS', a scris Năstase, marți, pe blog.
Potrivit președintelui Fundației Europene Titulescu, 'garanțiile de securitate despre care s-a discutat acum înseamnă, în același timp, acceptarea tezei lui Putin ca Ucraina să nu adere la NATO'.
'Un fel de alternativă. Vom vedea și ce conținut vor avea. Sunt curios dacă liderii europeni vor merge și la întâlnirea lui Zelenski cu Putin. Probabil că nu. Zelenski va fi singur cu Putin și cu foarte puține 'cărți în mână'. Va accepta sau nu capitularea în fața lui Putin? Dacă nu acceptă, se întoarce la Kiev și continuă singur războiul cu Rusia ('aliații au încercat să-l ajute dar el nu vrea să se lase ajutat'). Sau acceptă să cedeze teritorii și atunci va avea loc și trilaterala cu participarea președintelui Trump. În această situație, Zelenski va trebui să organizeze alegeri prezidențiale pe care le va pierde și va trebui să plece în exil. Ceea ce ar fi putut face de la început și evita un război care a pricinuit imense pierderi materiale și umane în Ucraina și bulversarea ordinii mondiale. La început, americani și occidentalii au încurajat războiul pentru a slăbi Rusia dar apoi au realizat că au trezit, din nou ' ursul', deschizându-i apetitul pentru 'măreția de altădată'. Acum vor să-l oprească, oferindu-i o 'halcă' din Ucraina. Va fi de ajuns?', a transmis fostul prim-ministru.

 

