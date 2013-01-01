Abrudean, despre moțiunea AUR: PNL nu va face lucruri de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție fără rezultat

'Toate aceste nelămuriri s-au lămurit prin ordonanța de urgență de rectificare, care menționează foarte clar toate aceste cifre, care păreau nelămurite pentru unii chiar de la Putere, adică inclusiv PSD avea nelămuriri cu privire la deficit, cu privire la alte cifre care au fost prezentate public de către Ministerul Finanțelor, care o face cred că destul de des, lunar chiar, iar în această ordonanță vedem negru pe alb că cifrele sunt acelea pe care PSD le-a contestat atunci când a spus că Bolojan minte, se pare că n-a mințit, iar asta spune chiar Guvernul din care face parte PSD. Nu știu despre gestul celor de la AUR, sigur că e normal, au mai avut moțiuni simple, pot să facă asta, este instrumentul la dispoziția Opoziției, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanțelor față de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea', a afirmat Abrudean.

Întrebat dacă PNL intenționează să vină cu un demers similar, liberalul a spus că PNL nu va face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție.

'Cu siguranță vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziție pentru a taxa orice fel de derapaj, dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moțiunile simple nu au avut niciun rezultat, nu se întâmplă nimic. Dacă nu-și dă un ministru demisia, asta e. Deci vom analiza cu siguranță situațiile și, dacă se va impune, vom folosi acest instrument fără nicio problemă, dar atunci când e cazul și când sunt lucruri serioase pe care vrem să le semnalăm, nu doar ca să chemăm pe cineva în Parlament tocmai prin a face niște demersuri serioase bine justificate și nu doar pentru a bifa niște acțiuni de Opoziție', a mai spus președintele Senatului.

El a arătat că PNL a subliniat de la început că este în Opoziție și că va face o 'opoziție serioasă și responsabilă', taxând niște lucruri care sunt 'derapaje'. 'Și cred că vom avea, din păcate, destule astfel de lucruri pe care le vom taxa, adică vom avea ocazia să arătăm diferența între PNL în Opoziție și alte partide', a adăugat Abrudean.

Luni, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, pentru ca acesta să dea explicații despre 'adevăratul' deficit bugetar.