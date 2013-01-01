Homepage » Actual

Abrudean, despre moțiunea AUR: PNL nu va face lucruri de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție fără rezultat

| 02 noi, 19:08

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni, referitor depunerea unei moțiuni simple la adresa ministrului Finanțelor de către AUR, că nu vede ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanțelor și a menționat că PNL va taxa orice fel de derapaj al actualei guvernări, dar nu va face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție care nu are niciun rezultat final.

 

'Toate aceste nelămuriri s-au lămurit prin ordonanța de urgență de rectificare, care menționează foarte clar toate aceste cifre, care păreau nelămurite pentru unii chiar de la Putere, adică inclusiv PSD avea nelămuriri cu privire la deficit, cu privire la alte cifre care au fost prezentate public de către Ministerul Finanțelor, care o face cred că destul de des, lunar chiar, iar în această ordonanță vedem negru pe alb că cifrele sunt acelea pe care PSD le-a contestat atunci când a spus că Bolojan minte, se pare că n-a mințit, iar asta spune chiar Guvernul din care face parte PSD. Nu știu despre gestul celor de la AUR, sigur că e normal, au mai avut moțiuni simple, pot să facă asta, este instrumentul la dispoziția Opoziției, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanțelor față de ceea ce a făcut, inclusiv prin acest act normativ publicat în Monitorul Oficial, care e disponibil pentru toată lumea', a afirmat Abrudean.
Întrebat dacă PNL intenționează să vină cu un demers similar, liberalul a spus că PNL nu va face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție.
'Cu siguranță vom folosi toate instrumentele parlamentare pe care le avem la dispoziție pentru a taxa orice fel de derapaj, dar nu vom face lucruri doar de dragul de a bifa o acțiune de Opoziție care nu are niciun rezultat final. Să nu uităm că moțiunile simple nu au avut niciun rezultat, nu se întâmplă nimic. Dacă nu-și dă un ministru demisia, asta e. Deci vom analiza cu siguranță situațiile și, dacă se va impune, vom folosi acest instrument fără nicio problemă, dar atunci când e cazul și când sunt lucruri serioase pe care vrem să le semnalăm, nu doar ca să chemăm pe cineva în Parlament tocmai prin a face niște demersuri serioase bine justificate și nu doar pentru a bifa niște acțiuni de Opoziție', a mai spus președintele Senatului.
El a arătat că PNL a subliniat de la început că este în Opoziție și că va face o 'opoziție serioasă și responsabilă', taxând niște lucruri care sunt 'derapaje'. 'Și cred că vom avea, din păcate, destule astfel de lucruri pe care le vom taxa, adică vom avea ocazia să arătăm diferența între PNL în Opoziție și alte partide', a adăugat Abrudean.
Luni, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că va depune o moțiune simplă împotriva ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, pentru ca acesta să dea explicații despre 'adevăratul' deficit bugetar.

 

Tag-uri:
loading...
Feminis

Ştirile orei

grind

Sorin Grindeanu: Este obligatoriu ca anul viitor să crească pensiile

02 noi, 19:10
Citeşte mai departe
Alfred Simonis

Alfred Simonis a primit 165.000 de euro ca dar la nuntă şi la botezurile primilor doi copii

02 noi, 19:15
Citeşte mai departe
rogobete

Rogobete: 9.969 de candidați la Rezidențiat; am cerut o verificare atentă a tuturor procedurilor

02 noi, 19:14
Citeşte mai departe
ECONOMICA.NET

Citeşte mai departe
DAILYBUSINESS.RO

Citeşte mai departe
STIRIDESPORT.RO

Citeşte mai departe
ROMANIATV.NET

Citeşte mai departe
FEMINIS.RO
h

Paiele de hârtie, mai dăunătoare pentru mediu decât cele din plastic. Cum justifică oamenii de știință

Citeşte mai departe
Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ

Cele mai citite
nazare
Alexandru Nazare: Am mare încredere, au fost discuţii intensive cu Standard & Poor's
toi
Oana Țoiu: Holocaustul nu trebuie să rămână un simplu subiect de cercetare academică; este o lecție vie
grind
Sorin Grindeanu: PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR
tarz
Claudiu Târziu: Este nevoie de o revoluție conservatoare, de o refondare a statului român
psd
PSD a informat S&P că este pregătit să își asume guvernarea țării
Opinii
Citu
Florin Cîţu: PSD nu pierde nicio situaţie să-i arate lui Putin că îi susţine agenda de aici de la Bucureşti
cfr
Consiliul Concurenţei: Doar 40% din calea ferată din România este electrificată
b365.ro
stiripesurse.ro
h
Primarul și viceprimarul unei comune din Giurgiu, reținuți de polițiști. Speța care îi poate trimite în spatele gratiilor
h
Guvernul, somat să îndrepte situațiile „aberante” din noul Cod al Urbanismului: „Nimeni nu mai poate să depună actele”
h
Statul șterge datoriile cu o mână și cere banii cu cealaltă: Mii de firme, prinse în capcana ANAF, riscă executarea silită
economica.net
feminis.ro
h
Paiele de hârtie, mai dăunătoare pentru mediu decât cele din plastic. Cum justifică oamenii de știință
h
Actorul Patrick Stewart, protagonist al francizelor 'X-Men' și 'Star Trek', a murit la 86 de ani
h
Cântăreața Nicki Minaj și guvernatoarea Kathy Hochul se atacă reciproc înaintea alegerilor din New York
dailybusiness.ro
x
ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ