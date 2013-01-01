Abrudean despre reforma propusă de PSD: Să vedem soluțiile, de promisiuni suntem sătui cu toții

'PSD a anunțat astăzi că pregătește restructurări și desființarea unor companii de stat ca prime direcții ale proiectului privind reforma administrației publice. Însă, între declarații politice, promisiuni și reforme concrete, asumate și implementate, este o distanță considerabilă, pentru că nu orice discurs despre reformă înseamnă reformă. Așa cum nimeni nu poate deveni reformist peste noapte, după ani în care s-a opus schimbărilor și a blocat inițiative de reformare a statului', a scris Abrudean, pe Facebook.

El a transmis că așteaptă soluțiile: 'Deocamdată, PSD vorbește despre reforma administrației, doar că o reformă de asemenea amploare, care să fie făcută în mod real, nu se face în interiorul unui partid, ci prin consultarea specialiștilor, a autorităților locale și a instituțiilor care dețin expertiza necesară. Să vedem deci soluțiile, că de promisiuni suntem sătui cu toții'.

Vicepremierul Marian Neacșu a declarat luni că a propus conducerii PSD o reformă care vizează două mari categorii sistemice - aparatul public central și subordonatele teritoriale al acestuia și societățile comerciale la care statul este acționar majoritar.

'Măsurile pe care le avem în vedere se circumscriu următoarelor componente și obiective: reducerea aparatului de stat central și teritorial prin unificarea serviciilor suport și digitalizare', a explicat Neacșu, într-o conferință de presă.