'A fost o plăcere și o onoare să mă întâlnesc ieri seară, în marja participării mele la Conferința Mondială e-Parliament de la Bruxelles, cu președintele Partidului Popular European, Manfred Weber. Am discutat despre situația de securitate din regiunea Mării Negre, combaterea dezinformării și despre bugetul UE 2028-2034, care pune accent pe coeziune și agricultură', a scris, miercuri, Abrudean, pe Facebook.

La întâlnire au participat europarlamentarii Partidul Național Liberal, Siegfried Mureșan, vicepreședinte al Grupului PPE și negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual al UE, și Daniel Buda, șef al Delegației României din cadrul grupului Partidului Popular European (PPE) în Parlamentul European.

'Europa este alături de România și de români', a transmis Abrudean.