Abrudean: Regatul Unit al Marii Britanii, unul dintre cei mai apropiați aliați ai României

| 04 mar, 19:02

Importanța parteneriatului strategic și a dialogului consolidat între parlamentarii români și britanici au fost evidențiate, miercuri, în cadrul unei întâlniri pe care președintele Senatului, Mircea Abrudean, a avut-o cu o delegație a Grupului Britanic al Uniunii Interparlamentare (UIP).

 

'Astăzi am avut onoarea de a primi la Senatul României delegația Grupului Britanic al Uniunii Interparlamentare (UIP), în prezența Excelenței Sale Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii la București. Vizita subliniază importanța parteneriatului strategic și a dialogului consolidat între parlamentarii români și britanici. Regatul Unit rămâne unul dintre cei mai apropiați aliați ai României, iar relațiile politice și economice continuă să se dezvolte, chiar într-un context geopolitic tot mai complex. Am evidențiat rolul diplomației parlamentare și contribuția Marii Britanii la consolidarea Flancului estic al NATO și la stabilitatea regiunii Mării Negre, obiective esențiale pentru securitatea Europei de Est', a scris Abrudean, pe Facebook.
Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor a fost abordată importanța comunității numeroase de români care trăiesc și muncesc în Marea Britanie.
'M-au bucurat în mod deosebit cuvintele frumoase și poveștile împărtășite de membrii delegației britanice despre românii din Regatul Unit, despre seriozitatea, profesionalismul și integrarea lor în comunitățile locale. În cadrul întâlnirii, am exprimat dorința noastră de a continua colaborarea strânsă pentru protejarea drepturilor și intereselor românilor noștri de acolo și am solicitat sprijin în acest sens. Una dintre lecțiile vremurilor pe care le trăim este că parteneriatele strategice nu sunt doar declarații, ci angajamente reale pentru pace, securitate și sprijin reciproc', a subliniat Mircea Abrudean.

 

