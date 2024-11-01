PSD: Ilie Bolojan a provocat un nou blocaj în coaliția de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului
Partidul Social Democrat îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că a provocat, miercuri, un nou blocaj în coaliția de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului, și anunță că imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget se va reuni conducerea PSD pentru a decide acțiunile politice care se impun.
'Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în coaliția de guvernare, în cadrul negocierilor pentru elaborarea bugetului de stat. În mod deliberat, premierul a inclus în proiectul său de buget o serie de prevederi care contravin total solicitărilor exprimate anterior de liderii partidelor care îi asigură sprijinul parlamentar. Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de coaliție prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare', se arată într-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a PSD.
Potrivit social-democraților, printre cele mai controversate elemente introduse în proiectul de buget propus de Ilie Bolojan se numără: subfinanțarea Programului de solidaritate, solicitat de PSD, pentru sprijinirea categoriilor vulnerabile care au fost afectate puternic de inflație și de măsurile de austeritate, tăierea drastică a investițiilor pentru dezvoltarea comunităților locale, 'confiscarea' la bugetul central a unei părți consistente din sumele cuvenite autorităților locale.
'În aceste condiții, imediat după primirea formei scrise a proiectului de buget, conducerea PSD se va reuni pentru a decide acțiunile politice care se impun', transmit social-democrații.
